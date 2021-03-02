نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم أبهرت عدد هائل وخصومات مستمرة حتي يوم 2 مارس لكل عملائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم أبهرت عدد هائل من العملاء، طرحت أسواق العثيم تخفيضات لهذا الشهر سارية حتى 2 مارس 2021 على الكثير من بضائعها بكافة فروعها، ومنها السلع الغذائية، وفي هذا المقال سنتناول عروض العثيم وخصوماته الكبيرة، كما عملت عل فتح عدد من المستودعات التي تستوعب كميات هائلة من الأغذية والتي ستنتهي في الثاني من مارس لهذا العام.

عروض العثيم أبهرت عدد هائل

محضرة طعام 220 فولت كينود، سعرها 229 ريال.

خلاط وجراشة ومطحنة كينود، سعرها 99 ريال.

محضرة طعام جيباس، سعرها 119 ريال.

مرقة دجاج ماركة ماجي، 24 جم، سعرها 10.95 ريال.

شاي ربيع، عبوة 150 جم، السعر 15.95 ريال.

مربى حلوني، عبوة 400 جم، السعر 6.95 ريال.

حلاوة طحينية حلواني سادة، عبوة 500 جم، السعر 12.95 ريال.

وهذه الخصومات والعروض سارية في كل فروع عثيم خلال فترة التخفيضات التي ستنتهي 2 مارس 2021م.

معلومات عن فروع أسواق العثيم

تابعة لمؤسسة صالح العثيم التجارية، تم تأسيسها سنة 1376 علي يد الشيخ / صالح العثيم، تم افتتاحها في البطحاء وكانت تلك هي البداية والمنطلق الأساسي، وقد اجتهدت في أعمال تجارة الأغذية، وفي سنة 1980 تم تأسيس شركة ضخمة تضم مجموعة من الأسواق التجارية للتوالي مسيرة ضخمة في نشر العمل، وعندما بلغ عدد الأسواق الي 14 سوق، تم ادراج نظام” جملة المستهلك” علي جميع الأسواق التابعة لعبدالله العثيم وبذلك برزت تلك الأسواق في ذلك المجال.

سياسة أسواق العثيم

ساهمت شركة أسواق العثيم إلي إتاحة مجموعة من السلع تناسب مستويات مختلفة للعملاء، كما توفر أعلي جودة، كما قامت بتدريب عدد من الكوادر لتحقيق الالتزام مع العملاء وتحقيق نسبة رضاء عال بصورة دائمة ومستمرة وهذا ما جعل تلك الأسواق دائما في مرحلة الصدارة بما توفره من خدمات ذات مستوي عالي، وبذلك اتخذت أسواق العثيم منهج علمي عبر تطوير نظام شامل يواكب السوق دائما.

وبذلك عملت أسواق العثيم علي تحقيق رغبات السوق، والاهتمام بالضوابط المختلفة للأغذية طبقا للعرف السائد، وقد قدمنا لكم عروض العثيم التي أبهرت عدد هائل.