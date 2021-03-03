نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في بنده اليوم 3 مارس الموافق 19 رجب 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات في بنده هي عروض دائما ما تكون مميزة للغاية وتشهد الكثير من الخصومات على أحدث الجوالات والهواتف الذكية التي أصدرت حديثا داخل المملكة العربية السعودية، وتوفر بنده ماركت عروض قوية على كافة أشهر الجوالات المميزة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين وذلك حتى يستطيع الجميع شراء الجوال الذي يبحثون عنه والاستفادة من نسبة الخصم الكبيرة والرائعة التي توفرها بنده لجميع المواطنين في مختلف فروعها في المملكة العربية السعودية.

عروض الجوالات في بنده

تضم عروض الجوالات في بنده على عدد مميز وكبير من الجوالات التي توفرها بنده في مجلة عروض بنده الجديدة الخاصة بها وتقدم بنده أيضا الكثير من مستلزمات وإكسسوارات الجوالات من سماعات وشاحن وكل شيء خاصة بالهواتف الذكية حتى يستطيع الجميع شراء كافة ما يحتاجونه من جوالات ومستلزمات الجوال.

عروض الجوالات في بنده تضم الكثير من الجوالات أبرزها هي الخصومات المتوفرة علي جوال هواوي نوفا 7 أي الذي توفرة بنده بسعر 879 ريال بدلاً من 1149 ريال، وجوال هواوي واي 8 بي بسعر 699 ريال بدلاً من 930 ريال، وجوال هواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال، وجوال لينوفو نوت كي 12 بسعر 599 ريال بدلاً من 899 ريال، وجوال الكاتيل 3 اكس بسعر 699 ريال، وجوال لينوفو كي 12 بسعر 499 ريال بدلاً من 599 ريال، وجوال نوكيا سي 1 بلس بسعر 265 ريال، وجوال نوكيا 6300 بسعر 214 ريال، وجوال نوكيا 3.4 بسعر 525 ريال، وجوال أبل أيفون 11 بسعر 2699 ريال للجوال المتوفر بسعة 64 جيجا بايت والنسخة المتوفرة بمساحة 128 جيجا بايت بسعر 2899 ريال.

توفر بنده اكسسوارات مميزة باسعار مميزة وتخفيضات كبيرة وتوفر بنده شاحن يو اس بي أبل وشاحن متنقل أنكير في 3 وكابل أيفون أبل وأسورة رياضية شياومي مي 5 وشاحن ماغسيف أبل وساعة أبل الذكية اس إي وسماعة لاسلكية اير بودي جوي رووم وسامعة لاسلكية برو بودس روكسون.