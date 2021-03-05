نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض العثيم مول الأسبوعية بأقل الأسعار في المقال التالي

توفر عروض العثيم مول لهذا الأسبوع فرصة ذهبية للعملاء لشراء منتجات رائعة يحتاج غليها كل منزل سعودي، وبصفة خاصة السلع التموينية ومستلزمات المنزل التي لا غنى عنها في أي وقت، توفر مجموعة أسواق عبد الله العثيم أقل الأسعار على السلع الغذائية من الزيوت والأرز واللحوم بالإضافة إلى المنظفات ومتطلبات الأطفال فضلاً عن المنتجات المعلبة المحلية والمستوردة من مختلف أنحاء العالم، لتقديم أفضل المنتجات للعملاء في مختلف فروع العثيم المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وتنوه المجموعة على السادة العملاء ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحتهم ضد انتشار فيروس كرونا المستجد. عروض العثيم مول الأسبوعية على السلع المختلفة زيت زيتون بيتوتي بكر ممتاز متوفر العبوة 500 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 20.50 ريال، كما تتوفر العبوة 2 لتر بسعر 36.95 ريال بدلاً من 52.95 ريال سعودي.

احصل على زجاجة زيت هالة دوار الشمس سعة 1.5 لتر أو زيت نخيل نباتي للقلي سعة 1.5 لتر مقابل 10.95 ريالاً بدلاً من 13.95 ريال بتوفير يصل إلى ثلاث ريالات.

زيتون جرين فارمز أخضر / أسود شرائح 1.6 كجم سعر الحبة 11.95 ريال بدلاً من 16.50 مع توفير 5.45 ريال. شراب سن توب برتقال 18 × 65 مل بسعر 10.50 ريال مع العلم أن العرض على هذا الصنف متوفر في فرع الرياض فقط.

احصل على 2 حبة من كوكاكولا 1 لتر مقابل 7.95 ر.س بدلاً من 10 ريالات.

أيس كريم كوالتي بترسكوتش فانيلا 1 لتر متوفر في فرع الرياض فقط بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

شوربة ماجي دجاج مع شعرية 60 جم بسعر 2.95 ريال فقط.

مناديل كلينكس اسنشيال 184 حبة 8 +2 مجاناً فقط بسعر 19.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال.

فوط صحية كوتكس عادية / كبير بالأجنحة 50 حبة بسعر 20.95 ريال فقط بدلاً من 28.25 ريال.

مفارش سفرة كلوب سانيتا كبير مقابل 17.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.

حفائظ بامبي سانيتا كبير 80 حبة بسعر 49.95 ريال بدلاً من 81 ريال. صابون صحون بريل 1لتر + 500 مل مجاناً مقابل 10.95 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

منظف زجاج داك 2 × 650مل + هدية سعر الربطة 17.95 ر.س بدلاً من 22.95 ريال.

جل برسيل للغسالات أزرق 4.8 لتر سعر الحبة 40.95 ريال بدلاً من 59.75 ريال.

مطهر داك لافندر شفاف 3 لتر بسعر 22.95 لتر بدلاً من 39.25 لتر.

شامبو عباية برسيل 2.9 لتر + 900 مل ورد فقط بسعر 39.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

صابون برسيل أزرق / أخضر 7 كجم بسعر 44.95 ريال بدلاً من 109.95 ريال.



حمص حدائق كاليفورنيا حب 580 جم بسعر 4.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

تونة المواسم خفيف 95 جرام فقط مقابل 2.50 ريال بعد 3.75 ريال.

بيبسي علب 24 × 325مل فقط بسعر 53.95 ريال يتوفر هذا العرض فقط في فروع العثيم مول في مدن الرياض- القصيم- حفر الباطن- الدمام – الاحساء- الجبيل – خميس مشيط- أبها. فطيرة عش العصفور بالعسل بأكثر من طريقة خفيفة حلى سوري بوصفة جديدة الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض العثيم مول الأسبوعية بأقل الأسعار - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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