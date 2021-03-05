نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود خصم النهدي 2021 بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود خصم النهدي 2021 بالمملكة السعودية، كود خصم النهدي وال1ي يبحث عنه مختلف الأشخاص في تلك الأيام والمقدم من صيدليات النهدي في المملكة العربية السعودية، وتعد صيدليات النهدي من احد اهم واكبر الصيدليات في المملكة السعودية كما أنها تقوم بإدارة اكبر شركات تجارة الادوية بالتجزئة والجملة ويبلغ عدد فروعها ما يقارب 145 صيدلية في ارجاء المملكة

ولا يقتصر عمل صيدليات شركة النهدي فقط على تجارة الأدوية بل كذلك تقوم بعمل حملات صحية توعوية لتعليم وحث المواطنين على الالتزام بسبل الوقاية والأمان، حيث أن شعارها الأساسي الذي تتبعه هو حماية ورعاية الفرد والمجتمع.

كود خصم النهدي

كما تضم صيدلية النهدي العديد من الأقسام منها؛ ادوية ومكملات غذائية فيتامينات، ومنتجات العناية الشخصية والعناية بالشعر والبشرة، العناية بصحة الام والطفل، الاكسسوارات والمكياج، وتتميز صيدليات النهدي بكونها تعطي كود تخفيض وخصم لعملائها لتشمل كما المستلزمات الطبية وتصل العروض خصم 25% و 50% و 10% على إجمالي قيمة المشتريات من صيدليات النهدي، منها مستلزمات العناية بالطفل مثل الحفاضات ومناديل الأطفال وكريمات للوقاية من التهاب الحفاضات، وزيت وكريم بشرة الأطفال وغيرها من المنتجات.

كوبون خصم النهدي 2021

كذلك يمكن الاستفادة بالخصومات عند استخدام خدمة التوصيل للمنازل، كما توفر صيدليات النهدي على خصومات تصل إلى 20% على المنتجات الخاصة بادوية القلب والعناية بصحة القلب مثل منتجات الاوميجا ثري، كما يمكن أن تحصل على نسبة خصم تصل 10% إذا كنت ضمن العملاء الجدد

ويمكن التواصل مع الصيدلية واي فروعها من خلال الاتصال المباشر بهم أو من صفحتهم الرسمية على الانترنت، حيث تقدم خصومات تصل إلى 300 ريال سعودي على كافة مشترياتك من المنتجات الطبية من خلال التسويق الالكتروني اون لاين، كما توفر نسبة خصم تصل ل50 ريال على منتجات الحبة الثانية المختارة من قبل الصيدلية نفسها.