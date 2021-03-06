شحن شدات ببجي مجاناً طريقة سهلة ومضمونة 100%

شحن شدات ببجي مجاناً، يوجد العديد من الطرق التي يتم من خلالها إعادة شحن شدات ببجي موبايل، ولكن هذه الطرق غير مجانية ويشترط دفع مقابل مالي لكي يتم نقل الشدات إلى حساب المستخدم، وبما أن اللاعبين يستخدمون هذه الشدات بشكل مستمر، فيبحث الكثير عن طريقة يمكن من خلالها نقل عدد كبير من الشدات وفي نفس الوقت مجانية، نظرًا لانتشار الكذب والسرقة في العالم العربي أصبح التوصيل المجاني للعبة PUBG أكثر صعوبة، قبل أن تكتشف أن رصيدك قد سُرق أو أن حسابك في ببجي قد سُرق، سنقدم لك النصيحة والإرشاد و المعرفة، ربما كان أحدنا في هذا النوع من المأزق لذلك علينا الاعتراف والتأكيد على ذلك قبل أن يفوت الأوان.

شحن شدات ببجي مجاناً

احذر المواقع الكاذبة التي يمكنها سرق حسابك، باستثناء رحمة ربي نحن بالفعل في عصر الكذب والسرقة، لذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين يهدفون إلى سرقة الأشخاص البسطاء دون معرفة وثقافة، وخاصة هؤلاء الشباب الذين يلعبون ألعاب PUBG MOBILE، هذا هو الحال في كل أسرة حيث يلعب الأطفال ويتم استغلال أصحاب هذه المواقع البسيطة والأطفال الصغار هنا، للأسف فهذه المواقع العربية قبلت علي الذي حظروه لأسباب مالية، لذا نوضح لك صديقي العزيز أو أخي العزيز طريقة بسيطة لتتعرف على هؤلاء المحتالين، فقد يطلب منك صاحب الموقع تحديد نوع الجهاز والضغط على “متابعة” لتسجيل اسمك، ستظهر لك رسالة تطالبني باختيار عدد الشارات مجانًا، سوف يسرق صاحب الموقع رصيدك دون أن يتقاضى أي رسوم، لذلك يجب أن تتأكد من أن رقم الهاتف الذي يطلبه الموقع هو محتال وأن الهدف هو سرقة الرصيد.

كيف يتم سرقة حسابك في ببجى

أخي العزيز دعني أذكرك مرة أخرى أنه من الأسهل بكثير سرقة حسابك في ببجي للمحتالين لدى اللصوص سارقي الرصيد، خاصة في الصور والرسومات التي يقدمها المحتالون الذين لا يخافون الله، حيث يزعم موقع الويب أنه يوفر لك 950 UC مجانًا فقط عن طريق التسجيل، ثم يطلب موقع الويب رقم هاتف محمول، لسوء الحظ كل هذا احتيالي، هذه المواقع تسرق حسابك وائتمانك فقط، تدعي مواقع الويب الأخرى أنها تفرض رسومًا.