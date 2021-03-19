أسهل طريقة تحميل لعبة Roblox للكمبيوتر مجانا وجميع الأجهزة في 5 دقائق

أسهل طريقة تحميل لعبة Roblox للكمبيوتر مجانا ، تعتبر لعبة روبولكس من أكثر العاب المغامرات استخداما فقد لاقت رواجاً واسعا في السنوات الأخيرة ويبحث عنها الكثير خصوصا الأطفال المراهقين التي يترواح أعمارهم من 8 الى 16 سنة ، فاللعبة لها مميزات عديدة من أهمها ، يمكن لعبها أونلاين بسهولة على الكمبيوتر أو الأندرويد بمفردك او مع الأصدقاء ، تناسب كل الأعمار سواء الكبار او الأطفال ، من أفضل الألعاب التي تساعد على تنمية الذكاء والقدرات العقلية لدي الأطفال .

اسهل طريقة تحميل لعبة Roblox للكمبيوتر مجانا وجميع الأجهزة

تعتبر شركة roblox corporation اول من أطلقت لعبة روبلوكس Roblox عام 2006 ، و قد حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت اللعبة الأولى والاكثر تحميلا على مستوي العالم ، وتحتوي اللعبة على كثير من المغامرات الشيقة تسمح لكل طفل بإنشاء عالمة الافتراضي الخاص به ، فيمكنك التحكم في شخصيتك واختيار العالم الذي تود الدخول اليه فممكن أن تصبح رائد فضاء أو ديناصور فلا يوجد حدود مع روبولكس ، وتحتوي اللعبة على مستويات كثيرة يجب على اللاعب تخطي العقبات التي تواجهه والتي تزاد تدريجياً وتساعده على ذلك بعض الموارد والأدوات ، ويمكنكم تحميل لعبة Roblox للكمبيوتر مجانا وبدون مشاكل في 5 دقائق من خلال الخطوات الآتية :

الدخول الى موقع www.roblox.com عبر جوجل بلاي او اب استورز . عمل حساب جديد بالضغط على sign up بعد إنتهاء التحميل . سجل البيانات المطلوبة مثل تاريج الميلاد وتحديد الجنس واختيار إسم مستخدم خاص بك ، ثم إضغط مرة أخري على sign up . تاكيد الحساب الخاص بك بواسطة رقم الهاتف أو البريد الكتروني لتشغيلة على أي نظام ويندوز . يمكنك البحث عن الاصدقاء واللعب معهم بالضغط على أيقونة ارسال طلبات الصداقة والدردشة سويا .

عيوب لعبة روبلوكس Roblox