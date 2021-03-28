أحدث طريقة لشحن شدات ببجي موبايل سيزون 18 مجانا بدون نصب 2021

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل 2021، يبحث الكثير من محبي لعبة الBattle Royal الشهيرة ببجي عن طريقة لشحن الشدات مجانا، ولكن يواجهون الكثير من الشروحات الكاذبة وتطبيقات النصب التي لا يحصلون منها على ولا شدة في لعبة ببجي، اليوم سنقدم لكم طريقة لشحن شدات ببجي مجانا على جميع الهواتف مجانا بدون أي تطبيقات نصابة، تابع معنا للتعرف على طريقة شحن شدات ببجي موبايل سيزون 18 مجانا بدون نصب أحدث طريقة 2021.

شحن شدات ببجي موبايل 2021

لشحن شدات ببجي موبايل 2021 سيزون 18 الجديد الذي به العديد من البكجات الجديدة والسكينات الجديدة الخاصة باللاعبين، ستحتاج للشدات لشراء الصناديق الاحترافية والحصول على السكينات التي حتى تحصل عليها في الحالة العادية سيتوجب عليك دفع المال لشحن الرويال باس سيزون 18، تابع معي لتعرف طريقة شحن شدات ببجي سيزون 18 بدون نصب.

ويوجد بسيزون 18 العديد من الملابس والسكنات الأسطورية، فنحن سنقدم لك طريقة شحن قانونية وشرعية تماما 100%، بدون أن تضر حسابك أو تعرضه للحظر كطرق تهكير شدات ببجي التي ستعرضك للحظر داخل اللعبة.

تحميل تطبيق midasbuy

تطبيق midasbuy سيمكنك من خلاله شحن شدات ببجي بطريقة شرعية تماما، حيث أن فكرة البرنامج تقوم على جمع النقاط واستبدالها بأحد الأشياء التي تريدها، ومن ضمن الأشياء التي يمكنك عملها من خلال البرنامج شحن لعبة فري فاير 2021، ولكن قبل أن تشغل التطبيق يجب عليك تحميل برنامج VPN حتى تستطيع تجميع النقاط بسرعة.

تحميل تطبيق VPN

حتى تعمل الطريقة المذكورة بشكل ناجح يجب عليك أن تقوم بتحميل أي تطبيق للVPN، وفي حالتنا ننصحك بتحميل تطبيق Secure VPN والذي يقدم لك خدمة الVPN مجانا، ومن البرنامج اختر الVPN الأمريكي ثم فعل التطبيق.

بعد أن تكون قد فعلت في تطبيق الVPN اذهب إلى تطبيق midasbuy ثم قم بعمل حساب جديد، وبعدها قم بتجميع النقاط عن طريق تحميل التطبيقات التي سيطلب منك البرنامج تحميلها، وعند تجميع النقاط بدءا من 500 نقطة يمكنك استبدالها بشدات ببجي سيزون 18 بكل سهولة.

وهكذا تكونوا قد تعرفتم على طريقة شحن شدات ببجي سيزون 18 بكل سهولة، ويمكنك عن طريق هذه الشدات شحن رويال باس سيزون 18 بكل سهولة، في حالة وجود أي مشاكل أو اسئلة أو استفسارات يسعدنا الرد عليها في موقعكم المتميز ثقفني في أسرع وقت.