نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط الجديد 2021 على النايل سات بعد إغلاق قنوات الأطفال في النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة بطوط واحدة من أهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ممتاز للأطفال في التلفاز، ويبحث الكثير عن التردد الجديد لقناة بطوط على النايل سات وهذا بعد إغلاق الكثير من القنوات الخاصة بالأطفال على النايل سات كقناة كوكي وطيور الجنة وميكي والعديد من القنوات الأخرى، وسنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات 2021 فتابعوا معنا على موقعكم المتميز ثقفني.

التردد الجديد لقناة بطوط على النايل سات

وتقدم قناة بطوط العديد من البرامج الخاصة بالأطفال، حيث تذيع قناة بطوط أفلام الكارتون الخاصة بالأطفال المقدمة من ديزني والعديد من مسلسلات الكارتون التي يعشقها الصغار، ويريد الكثير التعرف على تردد قناة بطوط، تابعوا لتتعرفوا على ترددها الجديد على النايل سات.

التردد على النايل سات

تردد قناة بطوط 11595.

الاستقطاب: رأسي أو عمودي V.

معدل الترميز : 27500.

معدل التصحيح: 3/4.

طريقة تركيب ترددات القنوات على الريسيفر

يمكنك تركيب تردد أي قناة كانت على الرسيفر الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات التالية، تابع معي لتتعرف على خطوات تركيب أي تردد لأي قناة تلفزيونية كانت على الريسفير الخاص بك.

قم بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالريسفير الخاصة بك من زر settings.

اذهب إلى تركيب من الخيارات.

قم بإدخال كلمة السر والتي ستكون 0000 أربعة أصفار على الأغلب.

قم بالضغط على الزر الإضافة.

قم بإضافة التردد الذي تريده ومعدل الترميز ومعدل التصحيح.

بعدها اضغط على بحث.

وهكذا تكون قد أضفت التردد الذي تريده في الريسيفر الخاص بك.

وتعتبر قناة بطوط من القنوات التي يحبها الأطفال وتعتبر من سلسلة قنوات التابعة لقناة ميكي، وتقدم القناة تشكيلة من الأفلام الخاصة بديزني الجديدة والقديمة، وتقدم القناة أيضا مسلسلات كرتون التي يحبها الأطفال مثل ميكي وبطوط والعديد والعديد من مسلسلات الرسوم المتحركة التي يحبها الأطفال، وتعمل القناة على جودة SD أي أنك لن تواجه مشكلة في تشغيلها على الريسفيرات القديمة.

هذا كان مقالنا عن تردد قناة من قنوات الأطفال الشهيرة نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابكم، لتتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 اضغط على الرابط تردد قناة طيور الجنة وبيبي 2021 الجديد على النايل سات وعرب سات، دمتم سالمين.