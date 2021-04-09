شوف مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة رمضان 1442 وخصومات قوية جداً على جميع المنتجات

نستعرض مع جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية في هذا المقال عروض أوساق عبد الله العثيم بمناسبة رمضان 1442، والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص في مختلف المناطق السعودية، حيث تقدم أسواق العثيم عروض قوية جداً على كافة المنتجات والسلع الغذائية، وتصل الأسعار إلى النصف، وذلك لكي يتمكن الجميع من شراء ما يحتاج له البيت بكل سهولة وبدون تكاليف عالية، فتقوم جميع المتاجر في فترة المناسبات والأعياد بعمل هذه العروض، ولكن يتميز العثيم باستمرار عروضه على مدار العام وفي الأيام العادية أيضاً.

مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم

أبهرت عروض العثيم هذا الأسبوع جميع العملاء والمواطنين في السعودية، حيث قام بتقديم خصومات قوية جداً على كافة المنتجات والسلع الغذائية، مثل اللحوم والخضراوات والفواكه والأجبان والأسماك والزيوت والدقيق والأرز وما يندرج تحت قائمة السلع الغذائية كله، بالإضافة إلى وجود تخفيضات على الأدوات المنزلية وغيرها، وتتوافر هذه العروض في مختلف الفروع في المملكة.

سعر الكيلو من دقيق أبيض هالي هو 2.50 ريال سعودي بدلاً من 3.95 ريال.

سعر أرز بسمتي هالي سيلا وزن 10 كيلو هو 48.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.

سعر لقمة القاضي من الرياض وزن 500 مجم هو 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال.

سعر لقمة القاضي من هالي وزن 500 مجم هو 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.50 ريال.

خصومات أسواق العثيم بمناسبة رمضان