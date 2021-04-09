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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة رمضان 1442 وخصومات قوية جداً على جميع المنتجات في المقال التالي
نستعرض مع جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية في هذا المقال عروض أوساق عبد الله العثيم بمناسبة رمضان 1442، والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص في مختلف المناطق السعودية، حيث تقدم أسواق العثيم عروض قوية جداً على كافة المنتجات والسلع الغذائية، وتصل الأسعار إلى النصف، وذلك لكي يتمكن الجميع من شراء ما يحتاج له البيت بكل سهولة وبدون تكاليف عالية، فتقوم جميع المتاجر في فترة المناسبات والأعياد بعمل هذه العروض، ولكن يتميز العثيم باستمرار عروضه على مدار العام وفي الأيام العادية أيضاً.
مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم
أبهرت عروض العثيم هذا الأسبوع جميع العملاء والمواطنين في السعودية، حيث قام بتقديم خصومات قوية جداً على كافة المنتجات والسلع الغذائية، مثل اللحوم والخضراوات والفواكه والأجبان والأسماك والزيوت والدقيق والأرز وما يندرج تحت قائمة السلع الغذائية كله، بالإضافة إلى وجود تخفيضات على الأدوات المنزلية وغيرها، وتتوافر هذه العروض في مختلف الفروع في المملكة.
- سعر الكيلو من دقيق أبيض هالي هو 2.50 ريال سعودي بدلاً من 3.95 ريال.
- سعر أرز بسمتي هالي سيلا وزن 10 كيلو هو 48.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال.
- سعر لقمة القاضي من الرياض وزن 500 مجم هو 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال.
- سعر لقمة القاضي من هالي وزن 500 مجم هو 1.95 ريال سعودي بدلاً من 4.50 ريال.
خصومات أسواق العثيم بمناسبة رمضان
- سعر برجر الدجاج من السنبلة عدد 24 قطعة هو 31.95 ريال سعودي.
- سعر دجاج ناجتس السنبلة الحار وزن 400 جرام هو 12.95 ريال سعودي.
- سعر الخضار المشكل من السنبلة وزن 400 جم هو 4.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال.
- سعر الفراولة المجمدة من السنبلة وزن 800 جم هو 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12.95 ريال.
- سعر البطاطس المقلية من السنبلة وزن 2.5 كيلو هو 13.95 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مجلة عروض أسواق عبد الله العثيم بمناسبة رمضان 1442 وخصومات قوية جداً على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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