نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الجديدة اليوم مهرجان التخفيضات بمناسبة شهر الخير رمضان كريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الجديدة اليوم مهرجان التخفيضات بمناسبة شهر الخير والكرم شهر رمضان الكريم على منتجات كثيرة جدا في هايبر بنده أبرز التخفيضات والعروض جاءت على الخضروات، و الحلوي والشوكولات والمنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية مثل الشاشات والهواتف الذكية بالإضافة إلي المخبوزات واللحوم والأسماك والدواجن والالبان. عروض بنده الجديدة اليوم مهرجان التخفيضات بمناسبة شهر الخير تخفيضات أسعار اللحوم:

انخفاض سعر مكعبات اللحم البرازيلي إلي 24.95 ريال سعودي لكل كيلو جرام.

انخفاض سعر فهد لحم الخروف الأسترالي بدون عظم إلي 43.95 ريال سعودي لكل كيلو جرام.

انخفاض سعر لحم روستو بقري كولومبي برازيلي إلي 31.95 ريال سعودي لكل كيلو جرام.

انخفاض سعر لحم كتف عجل بدون عظم إلي 44.95 ريال سعودي.

انخفاض سعر لحم فخد خروف نعيمي إلي 72.95 ريال سعودي لكل كيلو جرام.

انخفاض سعر قطع خروف نعيمي بالعظم إلي 69.95 ريال سعودي لكل كيلو جرام. تخفيضات أسعار الدجاج: انخفاض سعر الدجاج المفروم الفاخر وزن ٤٠٠ جرام إلي 8.95 ريال سعودي.

انخفاض سعر مكعبات صدور الدجاج رضوي بوزن 400 جرام إلي 17.50 ريال سعودي.

انخفاض سعر قطع الدجاج المشكل التنمية / الاسياخ بوزن 900 جرام إلي سعر 7.95 ريال سعودي.

انخفاض سعر دجاج فقيه/ رضوي الفاخر بالوزن ١٠٠٠ جرام إلي سعر 13.95 ريال سعودي. تخفيضات الأسماك انخفاض سعر الجمبري إلي 27.95 ريالاً سعودياً لكل كيلو جرام.

انخفاض سعر كيلو الجمبري المنظف إلي 59.95 ريال سعودي.

انخفاض سعر السمك بياض الحمام إلي 19.95 ريال سعودي لكل كيلو سمك. تخفيضات أسعار الالكترونيات في بنده يمكنكم التعرف على تخفيضات عروض بنده لكل المنتجات ومنها علي سبيل المثال التالي: انخفاض سعر ابل ايباد 8 إلي سعر 1899 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي.

انخفاض سعر لاب توب اسوس سيليرون بسعر 1549 ريال سعودي بدلا من 1649 ريال سعودي.

انخفاض لينوفو ام 7 إلي 425 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

انخفاض سعر تابلت هواوي تي 3 رمادي إلي 599 ريال سعودي بدلا من 709 ريال سعودي.

انخفاض سعر تابلت هواوي تي 10 اس إلي 649 ريال سعودي بدلا من 749 ريال سعودي.

انخفاض سعر السماعة اللاسلكية اير بودس جوي رووم إلي 99 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي.

انخفاض سعر السماعة اللاسلكية جبرا 2 إلي 49 ريال سعودي بدلا من 198 ريال سعودي. أهم صور العروض الجديدة تعد أقوي عروض بنده اليوم فى المملكة العربية السعودية والتي جاءت كالتالي: في الختام نتمني أن نكون قد وفقنا الله في توضيح عروض بنده الجديدة اليوم مهرجان التخفيضات بمناسبة شهر الخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الجديدة اليوم مهرجان التخفيضات بمناسبة شهر الخير رمضان كريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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