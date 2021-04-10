شوف عروض هايبر بنده بالسعودية اليوم خصومات على السلع الغذائية تصل 50%

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عروض هايبر بندة في السعودية، اليوم من خلال موقعنا سنعرض عليكم متابعينا الكرام أقوى عروض أسواق ماركت بنده في جميع الفروع بمناسبة شهر رمضان المعظم حيث يقدم ماركت بنده لعملائها أفضل العروض الموفرة والملائمة لجميع الطبقات وتعتبر العروض والخصومات تقدم كل أسبوع على جميع الأقسام سواء قسم الأجهزة الكهربائية أو قسم اللحوم والدواجن والتخفيضات في بعض اأحيان تصل لـ 50%، ويوجد عروض مميزة على قسم الألبان والجبن، كما يوجد عروض مميزة على الجوالات، وسنوضح من خلال السطور الآتية المزيد من العروض بالتفصيل. خصومات هايبر بنده بالسعودية الخصومات تصل لـ 50% على اللحوم والدواجن الطازجة وتشمل العروض كالتالي: كتف خروف نعيمي داخل العرض سعر الكيلو بـ 71.95 ريال سعودي.

قطع من خروف نعيمي بالعظام داخل العرض سعر الكيلو بـ 69.95 ريال سعودي.

فخذ خروف نعيمي داخل العرض سعر الكيلو بـ 72.95 ريال سعودي.

قطع من العجل بالعظم داخل العرض سعر الكيلو بـ 36.95 ريال سعودي.

الفخذ بالعظم من الخروف الاسترالي داخل العرض سعر الكيلو بـ 36.95 ريال سعودي.

موزة بالعظم من الخروف الاسترالي داخل العرض سعر الكيلو بـ 39.95 ريال سعودي.

كتف من العجل بدون عظم داخل العرض سعر الكيلو بـ 44.95 ريال سعودي.

مفروم بقري برازيلي داخل العرض سعر الكيلو بـ 21.95 ريال سعودي.

مفروم بقري كولومبي داخل العرض سعر الكيلو بـ 21.95 ريال سعودي.

مكعبات بقري برازيلي داخل العرض سعر الكيلو بـ 24.95 ريال سعودي.

مكعبات بقري كولومبي داخل العرض سعر الكيلو بـ 24.95 ريال سعودي.

مكعبات روستو برازيلي داخل العرض سعر الكيلو بـ 31.95 ريال سعودي.

مكعبات رستو كولومبي داخل العرض سعر الكيلو بـ 31.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده اليوم التخفيضات تصل لـ 50% على قسم الحبن والألبان وتشمل العروض كالتالي: جبن بيضاء زينة داخل العرض سعر الكيلو بـ 24.95 ريال سعودي. جبن فيتا عنم داخل العرض سعر الكيلو بـ 48.95 ريال سعودي. جبن بيضاءحلوم استرا زينة داخل العرض سعر الكيلو بـ 33.95 ريال سعودي. جبن قديمة خاصة داخل العرض سعر الكيلو بـ 27.95 ريال سعودي. جبنة ايدام فريكو هولندية داخل العرض سعر الكيلو بـ 7.95 ريال سعودي. كتالوج عروض بنده هايبر بالسعودية الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده بالسعودية اليوم خصومات على السلع الغذائية تصل 50% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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