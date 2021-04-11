رسائل تهنئة رمضان كريم 1442 “كل عام وانتم بخير” أجمل الرسائل والصور وتهاني الشهر الكريم

ساعات معدودة ويقبل علينا شهر رمضان الكريم المبارك، الذي يتبادل فيه الأصدقاء والأهل والأحباب رسائل تهنئة رمضان ويغردون بأجمل عبارات تهنئة رمضان 1442 وهذا بدوره أحد أنواع الاهتمام وتبادل مشاعر الفرحة بحلول وقدوم شهر الخير والبركة، وبالتالي ننشر لقراء موقعنا أجمل عبارات تهاني رمضان وصور كل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان حيث يمكنكم مشاركة هذه العبارات والصور للأصدقاء في رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها، وهناك عدد كبير يريد السبق بإرسال رسائل تهاني رمضان ورسائل كل عام وانتم بخير لأهله ومحبيه وبالتالي نوفر لكم عبر هذا التقرير اجمل مقولات بمناسبة رمضان وكل عام وانتم بخير .

تهنئة رمضان

نوضح تفصيلاً بعض المقولات الجاهزة مع استعراض اجمل بطاقات تهنئة رمضان 1442 لاستعراض ونشر هذه البطاقات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك المعظم، سائلين الله عزوجل أن يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام، حيث يمكنكم تحميل جانب من هذه الصور والعبارات وإعادة نشرها على حساباتك المختلفة بمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بمناسبة قدوم شهر البر والإحسان وشهر الخير والبركة والعرفان، الذي تكثر فيه الأعمال الصالحة، فتبادل تهاني رمضان ومقولات رسائل تهنئة رمضان وعبارات كل عام وانتم بخير تشعرنا بالمحبة وتذكرنا بالبر وفرحتنا بقدوم شهر البر والخير والإحسان، حيث تحتفل الأمة الإسلامية جمعاء بهذا الشهر المبارك الطيب.

تهنئة رمضان كل عام وانتم بخير

من اكثر العبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم هى مقولة “كل عام وانتم بخير” وجملة رمضان كريم وهى تشعرنا بالتسامح، وفي الفقرة التالية نعرض اجمل رسائل تهنة رمضان كريم والتي تنال اعجاب قراء موقعنا، باختيارهم أجمل المقولات المميزة ونشارك معكم فرحة قدوم الشهر الكريم والتقرب الى الله بالاعمال الصالحة.

رسائل تهنة رمضان

اللهم إني نويت صيام رمضان فإن توفيتني قبل قدومه فأكتبني من الصائمين وكل عام ونتم بخير.

لعل رمضان يزيل هموماً أثقلت أرواحنا شهور، اللهم بلغنا إياه.

اللهم بشرنا في آخر أيام شعبان بما يسرنا.. وبلغنا رمضان بقلوب سليمة يا الله.

اللهم لا يأتي رمضان إلا وقد جبرت قلوبنا.

اللهم لا تقبضنا إليك حتي نصوم رمضان ونتوب ، وتغفر لنا كل الذنوب ، وان لم نعيش إليه ، فاجعل نيتنا في الصيام في ميزان حسناتنا ، واكتبنا عندك من الصائمين” رمضان كريم.

اللهم بلغنا شهر رمضان بلاغ طمأنينة و حياة كريمة ، اللهم بلغنا شهر الغفران و نحن بأفضل حال لا فاقدين ولا مفقودين يـارب.

بلغنا رمضان مجبُوريِن مُطمئنين يارب.

بدأت روائح رمضان فاللهم بلغنا واجعلنا فيه من أسبق السابقين إلى طاعتك واكشف عنا الضر وارحم ضعفنا.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين نحن و من نحب اجمعين.

اقترب شهر رمضان ولنا في القبور أحبه يارب كما اسعدونا وهم معنا اسعدهم وهم عندك اللهم أنر قبورهم وارحمهم واغفر لهم.

اللهم بلغنا شهر رمضان ، بلاغ طمأنينة و حياة كريمة ، اللهم بلغنا شهر الغفران و نحن و عائلاتنا و أحبابنا وجميع المسلمين بأفضل حال.

كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم علبكم جميعا.

بطاقات تهنئة رمضان كريم 2021

نستعرض جانب من صو تهنئة رمضان كريم وبطاقات التهنئة التي يمكنكم مشاركتها على صفحاتكم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.