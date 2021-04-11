نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المزرعة اليوم الاثنين 12 ابريل المنطقة الغربية والشرقية عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض المزرعة اليوم الاثنين 12 ابريل التي تعد من افضل العروض في المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها المواطنين كي يستفيدوا بالخصومات المقدمة علي المنتجات والسلع الغذائية المقدمة من عروض المزرعة المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية حيث تقدم كل يوم اثنين تخفيضات علي الفواكه والخضروات والمعلبات واللحوم بتخفيضات تصل الي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم.

عروض المزرعة اليوم

تحتوي عروض المزرعة علي جميع المنتجات الغذائية كالفواكه ومثل المانجا والكمثري والبرتقال و جميع أنواع الخضروات كالبصل والخس و الحلويات الشرقية والغربية والأدوات المنزلية مثل القلايه بخصومات كبيره جدا تقدمها لعملائها بمناسبه شهر الخير حيث تستمر هذه العرض ليوم الاثنين فقط او حتي ان يتم نفاذ الكميه المحددة.

تحتوي عروض المزرعة علي العديد من المنتجات الغذائية :

تقدم عروض المزرعة اليوم تخفيضات علي البصل بسعر 1.95 ريال سعودي

تقدم عروض المزرعة الاثنين تخفيضات علي الكمثري بسعر 4.95 ريال سعودي

تقدم عروض المزرعة الغربية تخفيضات علي البيتزا بسعر 5.50 ريال سعودي

تقدم عروض المزرعة الجنوبية تخفيضات علي المانجو بسعر 5.95 ريال سعودي

تقدم عروض المزرعة اليوم الآثنين تخفيضات علي منشفه للحمام بسعر 32.50 ريال سعودي فقط

كما تشمل عروض المزرعة المنطقة الشرقية تخفيضات علي جميع البقوليات والبطاطس حيث يعد سعرها 20.45 ريال سعودي كما تقدم كفته بقري بسعر 23.45 ريال سعودي والبرتقال بسعر 2.95 ريال سعودي وجميع أنواع التمر حيث يبلغ سعره 19.95 ريال سعودي حيث تستمر هذه العروض من أسواق المزرعة ليوم الاثنين 12 ابريل 2021 كي يستفيد جميع المواطنين بالخصومات المقدمة من عروض المزرعة ليوم الاثنين.

عروض المزرعة المنطقة الشرقية

كانت هذه مجله عروض المزرعة اليوم الاثنين التي ذكرنا لكم فيها اهم المنتجات الغذائية التي تحظي بتخفيضات كبيره بمناسبه شهر رمضان الكريم لذالك سارعوا في الحصول علي المنتجات والسلع الرمضانية من أسواق المزرعة كي تستفيدوا بالخصومات الرائعه بمناسبه الشهر الكريم