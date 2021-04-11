نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور تهنئة رمضان 2021 وأجمل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صور تهنئة رمضان ، بمناسبة الشهر الكريم يعاد علي الجميع بخير نقدم أفضل العبارات وأجمل الرسائل التي تتبادلها الأقارب والأصحاب بمناسبة شهر رمضان الكريم شهر، رمضان شهر المغفرة والتقرب إلى الله كما يعرف أن رمضان يعيد صلة الرحم وتصفى النوايا ، نقدم لكم صور تهنئة رمضان .

صور تهنئة رمضان



نقدم لكم مجموعة من أفضل الصور التي يستخدمها الجميع في تهنئه بعضهم البعض بحلول شهر رمضان الكريم مع رسائل تهنئه شهر رمضان وعروض هايبر لولو بشهر رمضان الكريم:

نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك أهله الله عليكم بالأمن والإيمان وتقبل منكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير كل عام وانتم إلي الله اقرب.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك الشهر عليك وعلينا.

بدأت روائح رمضان تداعب القلوب، اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا.

أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا القبول والعتق من النيران، رمضان كريم.

رمضان كريم، كل عام وانت ومن تحب بألف صحة وعافية.

صوما مقبولا وذنبا مغفورا بإذن الله، اللهم حصن أحبتي بذكرك الكريم وبارك لهم الشهر الفضيل.

اللهم اجعل رمضان ميلاداً جديداً لأرواحنا، يمحوا عنها ما مضي ويبلغها عفوك والرضي.

إليك بطاقات تهنئة بشهر رمضان الكريم.

رمضان شهر القرآن، كل عام وأنتم بألف خير.

اللهم اجعل رمضان بداية كل خير ونهاية كل شر.

دعاء دخول رمضان

اللهم أهله علينا بالأمن والأيمان والسلامة والسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون علي الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا حتى ينقضي، وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

وبذلك قد نكون قدمنا في مقالتنا أفضل صور تهنئة رمضان .