نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان 2021 لمعرفة موعد صلاة الفجر وموعد صلاة المغرب في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية شهر رمضان 2021، ازدادت معدلات البحث حول ذلك الموضوع مع بداية أيام شهرمضان المبارك، الذى استقبله ملايين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، فقد كشفت الحسابات الفلكية، أن غرة شهر رمضان لعام 2021 فلكيا اليوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل، لذلك نقدم لكم “إمساكية رمضان 2021″، والتي يتحدد من خلالها توقيتات الصلاة وكذلك الإفطار والإمساك، حيث يكون أول أيام الشهر الفضيل هو أقصر أيام الشهر المعظم بالنسبة لعدد ساعات الصيام حيث تصل إلى 14 ساعة و 41 دقيقة.

امساكية شهر رمضان 2021 في محافظة القاهرة

امساكية شهر رمضان 2021 في القاهرة ستكون كالتالي:-

موعد أذان الفجر في الساعة 4 صباحا.

أما عن موعد أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:21 مساء

وفي نهاية الشهر سيكون موعد صلاة الفجر في تمام الساعة 3:27 صباحا، وتقام صلاة المغرب في 6:47 مساء.

امساكية شهر رمضان 2021 في المحافظات الاخرى

امساكية شهر رمضان 2021 في الاسكندرية

وفيما يخص امساكية شهر رمضان 2021 في الإسكندرية، فمن المتوقع أن تصل عدد الساعات في الصيام في بداية شهر رمضان داخل عروس البحر المتوسط زيادة نحو 5 دقائق، مقارنة بتوقيتات محافظة القاهرة أما في نهاية شهر رمضان في إمساكية إسكندرية، تعقد صلاة الفجر في تمام الساعة 3:27 صباحا، وصلاة المغرب تكون الساعة 6:47 مساء.

امساكية شهر رمضان 2021 الإسماعيلية

امساكية شهر رمضان 2021 الإسماعيلية، تشمل نفس البيانات المتواجدة بالإمساكية الخاصة بالقاهرة يوميا، لكن كل ما يختلف فيها هو عدد ساعات الصيام والمواقيت الخاصة بالصلاة.

امساكية شهر رمضان 2021 لمحافظة أسوان

تختلف امساكية رمضان 2021 في محافظة أسوان عن محافظة القاهرة بحوالي 4 دقائق في صلاة الفجر، وما يقارب 12 دقيقة عن موعد صلاة الفجر.

امساكية شهر رمضان 2021 أسيوط

هي نفس إمساكية رمضان 2021 في محافظة القاهرة مع اختلافات دقائق معدودة في مواقيت الصلوات لا تتحاوز 4 دقائق.