نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء نية الصوم في شهر رمضان المبارك.. وأفضل الأوقات لتلاوته في المقال التالي
بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، نجد أن جميع المسلمين الذي ينوون صيام شهر رمضان المبارك، يبحثون عن دعاء نية الصوم الذي يشترط أن يقوم الصائم بتلاوته قبل صيام الشهر الكريم، مع العلم أن ذلك الدعاء لم يرد في أي من النصوص النبوية، حيث أن رسول الله لما يخبرنا عن دعاء مخصص لتلاوته حول نية الصيام، مع العلم أن النية معروف أن محلها القلب، ولكن الدعاء الذي كان يرويه الرسول طوال الوقت كان مرتبط برؤية هلال الشهر الهجري، والذي لم يحدد أنه رمضان، وقد كان يقول: (اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ).
دعاء نية الصوم
يتم تحقيق نية الصوم بأن يقوم المسلم بنية الصيام منذ ليلة اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، والذي يتضمن على أن يقم المسلم بعقد نيته في صوم شهر رمضان المبارك كاملاً ويقول نويت صيام شهر رمضان إيماناً واحتساباً لوجه الله تعالى، فتقبله اللهم منا واجعله في ميزان حسناتنا، وإن النية في اللغة العربية تعني العزم والقصد على أداء شيء ما، وأن ينوي القلب على فعلها، وتكمن النية في القلب كما ذكر العديد من العلماء.
حكم دعاء نية الصوم
هناك اختلاف كبير بين العلماء من المسلمين بحكم دعاء نية الصوم، فقد أجمع العلماء من المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي إلى أن الحديث عن نية الصوم من السنن المقبولة، وإنه من الضروري أن يكون مكانها القلب مثلما يلفظ بها اللسان، أما المالكية فقد أجمعوا على الابتعاد عن التلفظ بنية الصوم ، مع العلم أن هناك اتفاق كبير بين جميع العلماء بأن لا يتم الإعلان عن نية الصوم، لأنه من البدع، مع ضرورة تعليق النية بقول المشيئة في آخرها أو أولها.
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