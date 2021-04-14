نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم للجوالات والشاشات من 14 حتي 20 أبريل 2021 في المقال التالي

مع حلول شهر رمضان المبارك تستمر العروض والتخفيضات الكبيرة والمتنوعة التي تقدمها أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية تحت شعار عروضنا غير في شهر الخير ومن خلال هذا المقال نقدم لكم عروض العثيم الأسبوعية للجوالات والشاشات وأدوات المطبخ من 14 أبريل حتي 20 أبريل 2021. عروض العثيم الأسبوعية للجوالات والشاشات جوال سامسونج ايه 42 بسعر 1349 ريال سعودي.

جوال تكنو اى 5 ك بسعر 465 ريال سعودي.

جوال نوكيا 5310 بسعر 199 ريال سعودي.

شاشة اورال ال دي سمارت 58 بسعر 1499 ريال سعودي.

شاشة اورال ال دي سمارت 65 بسعر 1799 ريال سعودي.

شاشة ميكرو ديجيت ال اى دى 55بسعر 1489 ريال سعودي.

شاشة شارب ال دي 32 بسعر 549 ريال سعودي.

تابلت لينو فوم 10 بسعر 699 ريال سعودي.

لاب توب لينوفو بسعر 2149 ريال سعودي.

ريسيفر جي في سي برو ديجيتال بسعر 39 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس ترولي بسعر 279 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث ايربوذتي بسعر 99 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية على أدوات المطبخ صينية فرن كاسا بوتينا بيضاوي ثلاث قطع بسعر 22.95 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف 7 لتر بسعر 89 ريال سعودي، 9 لتر بسعر 99 ريال سعودي، 11لتر بسعر 115 ريال سعودي.

طقم قدور ريال فورد 8 حبة بسعر 99 ريال سعودي.

طقم طبخ هوم اواي 8 قطعة بسعر 99 ريال سعودي.

طقم قدور بامكو 9 حبة بسعر 239 ريال سعودي.

طقم قدور رويال فورد بسعر 99 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد عميقة بسعر 29 ريال سعودي وبسعر 39 ريال سعودي.

حافظة طعام سوليتير 3 حبة بسعر 39.95 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم 10 حبة بسعر 149 ريال سعودي.

طقم قدور ديفا اوبل 44 قطعة بسعر 99 ريال سعودي.

طقم قدور بامكو مستر كوك 15 حبة بسعر 399 ريال سعودي.

غلاية شاي جيباس كهربائية 1.7لتر بسعر 39 ريال سعودي.

مضرب بيض مع عجانة كولين بسعر 99 ريال سعودي.

محضر قهوة تركي السيف بسعر 99 ريال سعودي.

محضر قهوة اسبريسو السيف بسعر 279 ريال سعودي.

خلاط امجوي بار يدوي بسعر 59 ريال سعودي.

فرن كليك اون كهربائي بسعر 229 ريال سعودي. وبهذا القدر نكون قدمنا لكم آخر عروض أسواق العثيم الأسبوعية بالمملكة بمناسبة شهر رمضان الكريم من 14 حتي 20 أبريل الجاري. عمر شويل - جدة عروض العثيم للجوالات والشاشات من 14 حتي 20 أبريل 2021 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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