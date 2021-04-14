نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية صنع الصابون السائل في المنزل بمكونات طبيعية غير مكلفة ولطيفة على اليدين في المقال التالي

يعتبر الصابون من المكونات الضرورية التي يحتاج إليها المرء على مدار اليوم للتنظيف، مع تواجده بالعديد من الروائح التي تتناسب مع الأذواق جميعها، ومن الممكن استخدامه بأنواع المختلفة في غسل اليدين أو الجسم أو الوجه أو حتى غسل الصحون بالصابون السائل، مع اختلاف مكونات كل نوع وفقاً للغرض المستخدم من أجله، وقد أصبح الصابون السائل متداول بشكل كبير في الأسواق بالكثير من العلامات التجارية التي صارت باهظة الثمن في ذلك الوقت، مما جعلنا نقدم إليكم اليوم طريقة تصنيعه في المنزل بمكونات بسيطة غير مكلفة ولطيفة على البشرة. طريقة صنع الصابون السائل في المنزل مكونات صناعة الصابون السائل في المنزل مثل المصانع 700 مل من الماء.

70 جرام من السلفونيك.

القليل من الصودا السائلة.

1 جرام من أمين التراي إيثانول.

55 جرام من التكسابون.

5.5 جرام من الكمبرلان.

1 جرام من ثلاثي فوسفات الصوديوم.

القليل من اللون الصناعي.

3 جرام من المعطر.

جرام من المادة الحافظة. مكونات صنع الصابون السائل في المنزل 1 كيلو من السلفونيك.

8 لتر من الماء.

100 جرام من البوتاس.

القليل من الجلسرين.

القليل من اللون الغذائي.

القليل من المعطر. خطوات التحضير يتم إضافة 4 لتر من الماء في قدر كبير على النار، وبعدها نضيف إليه البوتاس مع الاستمرار في التقليب، ثم يترك ليلة كاملة حتى يبرد تماماً. يتم إضافة باقي الماء في إناء آخر على النار مع إضافة السلفونيك والتقليب في نفس الاتجاه. نضيف المكونين سوياً مع التقليب ببطء في نفس الاتجاه. يتم إضافة المعطر واللون والجلسرين حتى نحصل على القوام المناسب. يحفظ في الزجاجات المخصصة له من البلاستيك، ويترك ليلة كاملة قبل الاستخدام حتى يختمر. ينصح بتقليب المزيج وقت التحضير في اتجاه واحد طوال الوقت وبهدوء حتى لا تتشكل الرغاوي التي يمكنها إفساد العملية. الوسوم عمر شويل - جدة آلية صنع الصابون السائل في المنزل بمكونات طبيعية غير مكلفة ولطيفة على اليدين - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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