شوف عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بالمملكة والتنزيل حتى 48% على مختلف أنواع المنتجات الذائية وعسل النحل الطبيعي

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الاسبوع بالمملكة، منتجات هايبر ماركت بنده الصحية، والمواد الغذائية الهامة للصحة مثل العسل الطبيعي بفوائده، بالإضافة إلي المياه المعلبة الهامة للصحة وللجسم من هايبر بنده ماركت، كما تتواجد منتجات أرض الطبيعة التي معظمها إن لم يكن كلها منتجات عضوية تتواجد لدى هايبر ماركت بندة، حيث تهتم بنده باختيار منتجات صحية وهامة للمستهلك. عروض هايبر بنده عروض بنده اليوم عسل طبيعي الشفاء، 1 كيلو، سعر المنتج 38.95 ريال سعودي.

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