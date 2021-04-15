نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة ماجد كيدز HD عبر النايل سات 2021 الجديد للأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة ماجد كيدز للأطفال تقدم محتوى طفولي متميز تعمل على المساهمة مع الآباء والأمهات في تربية الأبناء، وهي تقدم أفلام كرتون ماجد كيدز والعديد من برامج الكرتون المميزة والمهمة للتعلم وتطوير المعات وتوسيع مدارك الأطفال، وهي قناة تتبع لشركة أبوظبي للإعلام، وتتمتع بتقديم المحتويات الهادفة للأطفال التي تدمج بين التطور السلوكي والثقافة والترفيه، في السطور القادمة نستعرض لكم تحديث تردد قناة ماجد كيدز HD للأطفال 2021 تحديث مايو 2021.

قناة ماجد كيدز للأطفال

تهدف قناة ماجد كيدز للأطفال إلى تقديم المحتوى النوعي الهادف للأبناء من الوطن العربي بمختلف الفئات العمرية والغني الهادف المعزز للمستوى الإدراكي للأطفال عبر تقديم الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية وبرامج الكرتون الممتعة.

كما يمكن متابعة بث قناة ماجد للأطفال من خلال الأقمار الصناعية المختلفة وعبر النايل سات، لتقديم البرامج التعليمية للأطفال من خلال قناة مفتوحة مجانية بدون رسوم أو اشتراكات شهرية.

من أبرز برامج قناة ماجد للأطفال كيدز:

أرقام وألوان.

روبتك.

أبطال الغد.

برنامج ريشة.

تردد قناة ماجد كيدز للأطفال

مع تنوع قنوات الأطفال تتربع قناة ماجد كيدز للأطفال على عرش قنوات الأطفال العربية، وتتميز بتقديم مسلسلات الكرتون الممتعة للأطفال مدبلجة باللغة العربية الفصحى لتحبب أطفالنا في لغتنا الجميلة، ويمكن استقبال قناة ماجد كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات أو من خلال القمر الصناعي العرب سات.

تردد قناة ماجد للأطفال عبر النايل سات

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي 12226

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة SD

تردد قناة ماجد كيدز عبر Eutelsat

القمر الصناعي مدار نايل سات 7 غرب Eutelsat

التردد الشبكي 12467

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

الجودة HD

تردد قناة ماجد على العرب سات