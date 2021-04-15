نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية في أول شهر رمضان بتخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الاسبوعية، تقدم متاجر هايبر بنده السعودية تجربة تسوق فريدة من نوعها لعملائها بتقديمها لمنتجات عالية الجودة وبأفضل الأسعار بالإضافة الي تقديمها العديد من المنتجات المتنوعة ومنتجات بنده التي يتم تصنيعها بدقة وعناية فائقة وبأسعار مناسبة، وتتميز متاجر بنده السعودية بتوافرها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وبتقديم عروض بنده الاسبوعية بخصومات هائلة. عروض هايبر بنده الاسبوعية عروض بنده الاسبوعية علي الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ غلاية كهربائية كينوود بسعر 99 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل كليك أون بسعر 35 ريال.

غلاية فيليبس 1.7 لتر بسعر 99 ريال.

شواية تيفال بسعر 299 ريال.

صانعة السندويتشات أي تي سي 700 وات بسعر 99 ريال.

ميكروويف جيباس 30 لتر بسعر 399 ريال.

فرن كهربائي أي تي سي 60 لتر بسعر 269 ريال.

مايكروويف وايت وستنجهاوس 20 لتر بسعر 199 ريال.

صانعة السمبوسة جيباس 79 ريال.

قلاية بدون زيت إمجوي 3 لتر بسعر 199 ريال.

قلاية فيليبس بدون زيت 1425 وات بسعر 299 ريال.

عجانة مع خلاط معدني اريتي 550 واط بسعر349 ريال.

قلاية بدون زيت تيفال 4.2 لتر بسعر 299 ريال.

قلاية كليك أون 6 لتر بسعر 299 ريال. عروض بنده السعودية علي المنتجات الغذائية عروض بنده علي الدواجن واللحوم والأسماك قطع جمل بالعظم للكيلو بسعر 28.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بالعظم للكيلو بسعر 34.95 ريال.

موزة غنم بالعظم أسترالي 38.95 ريال للكيلو.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم بسعر 43.95 ريال للكيلو.

صدور دجاج فقيه 500 جم بسعر 8.50 ريال.

دجاج مفروم التنمية 450 جم بسعر 7.95 ريال.

أرجل دجاج كاملة الأسياح بسعر 4.95 ريال ل500 جم.

حشوة سمبوسة دجاج الوطنية 500 جم بسعر 7.95 ريال.

سمك قاروص بسعر 22.95 ريال للكيلو.

جمبري مطبوخ بحري للكيلو بسعر 29.95 ريال. بدون فرن وبدون دقيق عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق فقط طعمها تحفة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده الاسبوعية بالسعودية في أول شهر رمضان بتخفيضات هائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.