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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة لشهر رمضان 1442 مستمرة حتى اليوم الثامن من رمضان في فروع المملكة كلها في المقال التالي
تشهد جميع أسواق المملكة العربية السعودية في شهر رمضان الكريم العديد من العروض والخصومات القوية في كل الأماكن الموجودة داخل المملكة على كل السلع الغذائية والمنتجات الموجودة لديها، وذلك كنوع من أنواع الاحتفال بالشهر المبارك ومساعدة المواطنين على شراء ما يلزمهم بكل سهولة وبدون تكاليف كثيرة، ويعتبر هايبر بنده من أهم الأسواق التجارية التي تقدم خصومات وتخفيضات مذهلة بشكل أسبوعي ولكنها تزداد في شهر رمضان المبارك، وسوف ننشر لكم مجلة عروض بنده في هذا المقال.
عروض هايبر بنده الجديدة لشهر رمضان 1442
قدم هايبر بنده عروضه الجديدة في شهر رمضان 1442 تحت شعار (برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك)، فقد قدم تخفيضات هائلة على جميع المنتجات والسلع الموجودة لديه، حيث وصلت الخصومات إلى أكثر من 50%، والأسعار وصلت إلى النصف، ويهتم الجميع بالنظر إلى مجلة العروض لتحديد اختياراتهم وسهولة الشراء عند الذهاب إلى الهايبر.
- سعر الكيلو من البطيخ المدور المحلي فقط 2 ريال سعودي.
- سعر 250 جرام من المخلل المشكل من طيبة فقط 2 ريال سعودي.
- سعر 250 جرام من الزيتون الشرائح من أليسا فقط 3 ريال سعودي.
- سعر 250 جرام من الزيتون كوبوليفا فقط 3 ريال سعودي.
- سعر كيس عيش البرجر من لوزين بالسمسم وزن 400 جرام يحتوي على 6 وحدات فقط 3 ريال.
خصومات هايبر بنده في رمضان
- سعر الكيلو من العدس الأحمر هو 8.95 ريال سعودي فقط.
- سعر الكيلو من الجريش هو 6.95 ريال سعودي.
- سعر الزبيب الذهبي فقط 18.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
- سعر الكاجو الني للكيلو يقدر 59.95 ريال سعودي.
- سعر اللوز الأبيض للكيلو 59.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الليمون الأسود الكامل هو 29.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من السميد الإماراتي الخشن هو 5.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من بن هرري المحمص هو 39.95 ريال سعودي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده الجديدة لشهر رمضان 1442 مستمرة حتى اليوم الثامن من رمضان في فروع المملكة كلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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