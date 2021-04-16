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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الحق الآن أقوى عروض العثيم بمناسبة رمضان 1442 في جميع فروع المملكة السعودية وأسعار تصل للنصف في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن عروض العثيم بمناسبة شهر رمضان 1442، ويرغبون في الحصول على مجلة العروض لاختيار العروض المناسبة المراد الحصول عليها والانتفاع بها، حيث يقوم بعمل خصومات قوية على جميع المنتجات والسلع الغذائية من أجبان ودقيق وأرز ومكرونة وزيوت وفواكه وخضراوات ومنتجات معلبة وغيرها، ولا تتوقف العروض فقط على السلع والأطعمة المختلفة بل تشمل أيضاً المنظفات وجمع المنتجات الموجودة تحت سقف أسواق العثيم.
عروض العثيم بمناسبة رمضان 1442
يمكنكم الحصول على هذه العروض والاستفادة من الخصومات المختلفة من أي فرع داخل المملكة السعودية، حيث أنه يوجد فروع كثيرة ومختلف في جميع مدن ومحافظات المملكة السعودية، ومن الجدير ذكره أن أسواق العثيم تقوم بتقديم عروض مميزة دائماً طوال السنة وتتجدد كل أسبوع، ولكنها تكون مميزة في شهر رمضان الكريم والأعياد الرسمية، وذلك لكي يتمكن الجميع من شراء كل ما يلزمهم بأقل الأسعار والتكاليف.
- سعر أرز بسمتي وزن 10 كيلو من الوليمة بسعر 59.95 ريال سعودي هذا العرض كيسين بسعر واحد.
- سعر زيت دوار الشمس من نور 3 عبوة بسعر واحد بقيمة 29.95 ريال سعودي فقط.
- سعر حليب نستلة المركز السائل عدد 8 عبوة بسعر 4.95 ريال سعودي.
- سعر برطمان النوتيلا وزن 850 جرام فقط 22.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال سعودي.
- سعر كاسات الجبنة البوك وزن 500 جرام للعبوة 8.95 ريال سعودي بدلاً من 16.95 ريال.
خصومات العثيم في جميع الفروع 1442
- سعر الكيلو من التفاح الأخضر هو 5.95 ريال سعودي.
- سعر السلة من الكثرى فقط 5.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من قرع العسل هو 1.75 ريال سعودي.
- سعر كيلو البطاطس فقط 2.45 ريال سعودي.
- سعر الكيلو من الفلفل الأخضر الحار هو 4.45 ريال سعودي.
- كوب الطماطم الشيري بسعر 3.95 ريال سعودي فقط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف الحق الآن أقوى عروض العثيم بمناسبة رمضان 1442 في جميع فروع المملكة السعودية وأسعار تصل للنصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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