دعاء صلاة التراويح مكتوب 2021 .. أفضل أدعية لصلاة التراويح

دعاء صلاة التراويح مكتوب 2021 مع دخول شهر رمضان الكريم يبحث عنه العديد من الأشخاص من أجل التقرب والتضرع إلى الله بالصلاة والقيام خلال هذا الشهر الكريم، ولكن لا يوجد دعاء صلاة التراويح معين لنستعين به، ولكن يجب أن ندعي الله بكل ما نتمناه، وصلاة التراويح من الصلوات التي تتم خلال شهر رمضان الكريم، وتعتبر سنة مؤكدة عن الرسول الكريم، ويبحث عنها جميع المسلمين للقيام بأداء صلاة التراويح ويتم القيام بها بالمساجد، ولكن بظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها دول العالم بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، أصبحنا نقوم بأداء الصلاة بالمنزل سواء الفريضة أو صلاة التراويح، التي تحمل فضل كبير فهي من السنن المحببة المؤكدة التي اتفق عليها الأئمة وتحمل بها منزلة كبيرة عند الله ولها ثواب وفضل عظيم عند القيام به خلال شهر رمضان.

دعاء صلاة التراويح 2021

شهر رمضان من الشهور العظيمة من بين الكثير من الشهور الهجرية التي تأتي طوال السنة، حيث أن هذا الشهر يتم به العديد من العبادات الدينية والروحانيات والنفحات المتنوعة عن باقي الشهور الأخرى والتي يتمتع بها المسلمين بكل مكان بالعالم، وتعتر الأدعية من أبرز الأمور التي يجب القيام بها الشخص ليحقق كل ما يحمله من أماني وللدعاء خلال الصلاة حيث أن يعتبر المرء لأقرب لله وهو ساجد، وأكد النبي أن للعشرة الأواخر برمضان التي يوجد بها ليلة القدر يهتم بها النبي اهتمام كبير للغاية لما تحمله من استجابة لدعائنا يغير به أقدرانا.

دعاء القنوت في صلاة التراويح

اللهم نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

اللهم أجعل رزقنا رغداً و لا تشمت بنا أحداً ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ .

اللهم أولات أمورنا و وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اكف المسلمين كيد الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار.

فضل أدعية صلاة التراويح

تعتبر صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل التي تتم كل ليلة بعد صلاة العشاء التي تبدأ من ركعتين حتى 12 ركعة أو أزيد من ذلك، ففي الكثير من الدول يتم القيام بأداء صلاة التراويح بثمان ركعات ونختم صلاتنا بركعتي شفع ووتر.