نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد وقنوات عرض برنامج سين أحمد الشقيري الموسم الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري الذي يتم عرض الموسم الجديد له في شهر رمضان المبارك علي قناة إم بي سي بعد أن حقق برنامج خواطر نجاحا باهرا من خلال السفر عبر البلاد للبحث عن الثروات الطبيعية والبشرية والبحث عن الموارد الموجودة في جميع البلدان العربية ، وذلك من خلال الكشف عن التجارب البشرية في الطبيعة .

برنامج سين للإعلامي أحمد الشقيري

يقوم الإعلامي أحمد الشقيري في هذا الموسم بنشر وعرض مجموعة كبيرة من المشروعات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ومستوي التقدم الذي وصلت إليه المملكة ، حيث نشر الإعلامي أحمد الشقيري علي حسابه الخاص علي منصة التواصل الاجتماعي الإنستجرام الإعلان الجديد لبرنامج سين حيث حظي بشعبية واسعة معلق عليه ” عندما نمشي في هذه المسيرة نعرف أنه طريق وطريق الكل لازم يشارك فيه ، لأن التحسين لا يحصل بالضغط علي الزر، والصورة لا تتكلم عن نفسها ولا عن كم سنة استغرقهم الأمر ”

مسيرة أحمد الشقيري

دخل الإعلامي احمد مازن الشقيرى مجال الاعلام والتليفزيون من خلال مقالاته الأسبوعية والتي كانت تسمي بعنوان خواطر شاب ، ثم تطور أسلوبه وحالفه الحظ ليدخل مجال التليفزيون من خلال قنوات إم بي سي لتقديم برنامج خواطر في عام 2015 ليحظي بشهرة واسعة ونسبة مشاهدة عالية وتشجيع المشاهدين له من مختلف أنحاء العالم ، وقد قدم أكثر من عشرة أجزاء للبرنامج ليعود ببرنامج سين هذا الشهر .

مواعيد برنامج سين لأحمد الشقيري

يعرض برنامج سين للإعلامي السعودي أحمد الشقيري علي قناة إم بي سي في تمام الساعة 6:10 يوميا بتوقيت السعودية و الساعة 5:10 بتوقيت مصر .

تردد قناة إم بي سي MBC

يتم عرض برنامج الإعلامي أحمد الشقيري علي قناة إم بي سي MBC علي التردد التالي :