نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف ما هو أطول أنهار العالم؟ للإجابة على سؤال مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر الحلقة 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث عن سؤال ما هو أطول أنهار العالم؟ وما إذا كان هو نهر النيل أم نهر الأمازون أم نهر المسيسبي للإجابة على سؤال مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر الحلقة 14لدخول السحب على جائزة قدرها 100 ألف جنيه مقدمة من قناة أم بي سي مصر، لصاحب الإجابة الصحيحة الذي سيرسل رقم الإجابة في رسالة نصية على أرقام برنامج مسابقة مهيب ورزان في رمضان.

ما هو أطول أنهار العالم؟

وطرحت الإعلامية رزان مغربي سؤال الحلقة 14 كالتالي: “ما هو أطول أنهار العالم؟ وحددت 3 اختيارات للإجابة على السؤال وهي نهر النيل ونهر الأمازون ونهر الميسيسبي، ما جلعنا نرصد الإجابة الصحيحة للتيسير على متابعينا الذي يرغبون في الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان.

هل نهر النيل أطول أنهار العالم؟

ويعد نهر النيل هو أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله نحو 6,695 كم تقريبا، ويقع في قارة أفريقيا ويمتد من بحيرة فكتوريا وبحيرة تانا التي يبدأ منها النيل الأزرق في إثيوبيا، حيث يلتقى النيل الأبيض والنيل الأزرق عند العاصمة السودانية، الخرطوم، ليشكّلا معاً نهر النيل الذي يجري عبر الصحراء الكبرى في مصر، والسودان، وبذلك تكون الإجابة الصحيحة للحلقة 14 من مسابقة مهيب ورزان على إم بي سي مصر هي نهر النيل.

فيما يعد نهر الأمازون ثاني أطول أنهار العالم ويقع في قارة أمريكا الجنوبية حيث يبلغ طوله نحو 6,437 كم، ويبدأ من قمم جبال الأنديز الواقعة في جمهورية بيرو ويمر من البرازيل وصولًا إلى المحيط الأطلسي حيث يعد مصبه الأخير.

وفي المرتبة الثالثة من قائمة أطول أنهار العالم يحتل نهر الميسيسيبي خامس أطول نهر في العالم وأطول نهر في الولايات المتحدة الأمريكية ويقع في الشمال الشرقي لأمريكا الشمالية، حيث يبلغ طوله 6270 كم.

أرقام الاشتراك في برنامج رزان ومهيب على MBC

خصصت قناة mbc مصر أرقامًا للاشتراك في مسابقة برنامج مهيب ورزان على إم بي سي مصر للدخول في السحب على الجائزة اليومية المقدرة ب100 ألف جنيه بإجمالي 3 ملايين جنيه خلال شهر رمضان الكريم.

رقم الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر من مصر عبر رقم 95451.

يمكنك الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر من المغرب من خلال رقم 9229.

ويتم الاشتراك في مسابقة قناة MBC مصر في رمضان من خلال إرسال رقم الإجابة الصحيحة في رسالةً نصيةً قصيرة للسؤال المطروح يوميًا على الرقم المقابل لبلدك.