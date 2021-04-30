نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجابة سؤال مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان من كم لون يتكون قوس قزح؟ عدد ألوان الطيف على قناة Mbc Masr في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إجابة سؤال مسابقة مع مهيب ورزان في رمضان من كم لون يتكون قوس قزح؟ وعدد ألوان الطيف المعروفة بقوس قزح الذي طرحته الإعلامية رزان مغربي خلال حلقة اليوم الجمعة 30 إبريل 2021 وأرقام الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc مصر من أجل الفوز بجائزة 100 ألف جنيه يوميًا بعد إرسال رقم الإجابة الصحيحة في رسالة نصية قصيرة sms من مصر أو المغرب.

إجابة من كم لون يتكون قوس قزح

وجاء سؤال الحلقة 18 من مسابقة مهيب ورزان اليوم الخميس على قناة Mbc Masr كالتالي “من كم لون يتكون قوس قزح”، وجاءت الاختيارات 5 ألوان أم 7 ألوان أم 9 ألوان.

ومن المعروف أن غدد ألوان قوس قزح تتكون من 7 ألوان معروفة إعلاميا بألوان الطيف السبعة وهي : الأحمر والأزرق والبنفسجي والنيلي والبرتقالي والأصفر والأخضر، وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية متمثلة في موجات الضوء، وبذلك تكون إجابة سؤال من كم لون يتكون قوس قزح هي الإجابة الثانية 7 ألوان.

مسابقة مهيب ورزان على قناة mbc مصر

وتمنح قناة mbc مصر 100 ألف جنيه يوميا لصاحب الإجابة الصحيحة بعد دخول السحب على أوراق المشاركين في مسابقة مهيب ورزان في رمضان على قناة إم بي سي مصر، على مدار 30 حلقة بإجمالي 3 ملايين جنيه خلال شهر رمضان الكريم.

وحددت قناة mbc مصر طريقة الاشتراك في مسابقة مهيب وزران في رمضان من خلال إرسال رسالة على الأرقام المخصصة للبرنامج مع الإعلامية رزان مغربي ومهيب عبد الهادي.

رقم الاشتراك في مسابقة رزان ومهيب على MBC مصر

ويتم الاشتراك في مسابقة قناة MBC مصر في رمضان من خلال إرسال رقم الإجابة الصحيحة على الرقم المقابل لبلدك في رسالةً نصيةً قصيرة للسؤال المطروح يوميًا.

ويمكن إرسال رسالة على رقم الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر من مصر عبر رقم 95451.

فيما يمكن الاشتراك في مسابقة مهيب ورزان على قناة MBC مصر من المغرب من خلال رقم 9229.