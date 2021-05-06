نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.. اعرف الإجابة الصحيحة واكسب 100 ألف جنيه من Mbc مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت رزان مغربي سؤال مسابقة مهيب ورزان اليوم ما هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، للجمهور للاشتراك في مسابقة قناة Mbc مصر اليوم الأربعاء في الحلقة 23 في شهر رمضان، حيث تزايدت معدلات البحث عن إجابة سؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات للاشتراك في مسابقة مهيب وزران من أجل الفوز بالجائزة اليومية للبرنامج المقدرة بـ100 ألف جنيه لصاحب الإجابة الصحيحة.

إجابة سؤال ما هي عاصمة دولة الإمارات

وعلى الرغم من شهرة دولة الإمارات العربية المتحدة الواسعة حول العالم وفي القلب منه أبناء أم الدنيا مصر إلا أن الكثيرين يعتقدون أن إمارة دبي هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب شهرتها الكبيرة عن باقي الإمارات لما بها من مزارات سياحية على غرار برج خليفة وأبراج دبي، لكن هذا الاعتقاد خاطئ لأن دبي ليست عاصمة الإمارات.

وتعد إمارة أبو ظبي هي عاصمة دولة الإمارات الإجابة رقم 3 في الاختيارات التي طرحتها الإعلامية رزان مغربي للإجابات المحتملة للإجابة الصحيحة، ويمكنكم الأن إرسال رقم 3 على رقم الاشتراك من البلد التابع إليها لتعزيز فرصته في الفوز بجائزة 100 ألف جنيه في حالة حالفك الحظ وظهر اسمك في عملية السحب اليومي على اسم الفائز.

اعرف ما هي عاصمة الإمارات

وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا، وهي أحد أعضاء دول الخليج العربي، ومكونة من 7 إمارات اتحادية.

وقبل تحديد ما هي عاصمة الإمارات العربية كان تحمل اسم ساحل عٌمان أو الإمارات المتصالحة قبل استقلالها عام1971، ووضع دستور عام 1971 الذي يتم العمل حتى الآن في الإمارات، وعاصمتها أبو ظبي.

نظام الاشتراك في برنامج مهيب ورزان

وتعرض قناة إم بي سي مصر جائزة يومية قدرها 100 ألف جنيه للفائز في مسابقة برنامج مهيب ورزان في رمضان لصاحب الإجابة الصحيحة لسؤال الحلقة اليومية من البرنامج، حيث يتم الاشتراك من خلال إرسال رسالة تحتوي على رقم الإجابة الصحيحة على أرقام المسابقة.