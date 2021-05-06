نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اليوم الأخير من عروض العثيم السعودية على جميع المنتجات والتوصيل مجاناً حتى باب المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض العثيم السعودية من أكثر ما يهم المواطنين الذين يسعون إلى توفير الأموال، ويرغبون في عقد الصفقات مع أكبر متاجر بيع المواد الغذائية على مستوى المملكة العربية السعودية، لأنها تقوم بإطلاق مجموعة من العروض الأسبوعية على مجموعة مذهلة من المنتجات التي تتنوع بين جميع الأقسام، من الملابس والمفروشات ومستلزمات الأطفال والعناية بالأم والطفل، فضلاً عن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، ولا ننسى العروض الخيالية التي يتم إطلاقها على المواد الغذائية من اللحوم والدواجن المجمدة والطازجة والأجبان والمعلبات والمواد الأساسية الأخرى. من أقوى الخصومات التي تم إطلاقها في عروض العثيم السعودية هي عبوات شوكولاتة جالكسي جواهر بأحجامها المختلفة 400 جرام و900 جرام، وشوكولاتة سنيكرز بعرض مميز على مجموعة من خمس حبات، وشوكولاتة جالكسي كاكاو كنز، وشوكولاتة الحليب الناعمة أو البندق أو الكراميل عبوة الميني، ومعمول جالكسي بالشوكولاتة الداكنة، والشوكولاتة الميني بست المشكلة عبوة نصف كيلو، والويفر توتينا الأصلي من لواكر، وبسكويت بالزن بيك اب شوكو، بالإضافة إلى أكياس سكيتلز وتويكس وباونتي وسنيكرز الميني. أقوى الخصومات من محلات عبد الله العثيم ويفر لواكر لواكيني شوكولاتة 100 جرام بسعر 15.5 ريال بدلاً من 21.5 ريال.

ويفر لواكر توازيت 100 جرام بسعر 11.5 ريال بدلاً من 15.25 ريال.

ويفر بونومي أصابع 200 جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.25 ريال.

ويفر لواكر بندق 125 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

ويفر لواكر تورتينا ميني 90 جرام بسعر 15.95 ريال.

ويفر لواكر ميني كاكاو 150 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

مايونيز لايت من كنور 532 جرام بسعر 12.5 ريال بدلاً من 18.5 ريال.

كاتشب طماطم كنور 532 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

شوربة كنور دجاج مع شعرية 56 جرام بسعر 2.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

مرقة دجاج كنور 24 كيس بسعر 11.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال. مقطوعة الضمان الاجتماعي المستفيدين بأسمائهم وما هو الموعد الخاص بالصرف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اليوم الأخير من عروض العثيم السعودية على جميع المنتجات والتوصيل مجاناً حتى باب المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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