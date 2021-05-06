نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيد الفطر والسنن المستحبة فيه وميعاده وأول عيد فى الإسلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عيد الفطر والسنن المستحبة فيه ، فهو يعتبر من الاعياد الدينية الخاصة بالمسلمين والتى شرع الله عزوجل الإحتفال بها بشتى الطرق ، بشرط أن لا نعصيه ولا نحدث بدعه ، ففى الجاهلية كانوا يحتفلون بأعياد كثيرة بطرق تجمع بين المعصية والرذيلة ، أما فى الإسلام نحتفل بأعيادنا بكل فرحة وطاعة لله عز وجل ، وتعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى ، فعيد الفطر له فرحة كبيره لانه يأتى بعد صيام شهر رمضان المبارك ، الذى نرى فيه كل صور التعاون والتأخى ، والمحبة بين المسلمين ، والذى هو تهذيب للنفس حتى يشعر الغنى بما يعانيه الفقراء والمحتاجين ، ليأتى العيد ولنا فيه فرحتان ، فرحة الفطر وفرحة العيد وصلاته ، وفرحة زيارات العائلة وتبادل التهنئه والهدايا والعيدية ، فكلنا نفرح عندما نسمع تكبيرات العيد ، كلنا نفرح بالملابس الجديده التى نسعى لشرائها من قبل العيد ، كما يفرح الصغار ويتسابقون فى أخذ العيديه من الأقارب ، كلنا نفرح وفرحتنا هذه هى من شعائر ديننا العظيم ، وهى أيضٌا من السنن المستحبة فى عيد الفطر ، ففى العيد تظهر كثير من معانى الإسلام الإجتماعية والإنسانية لأن فى العيد يقترب البعيد ويجتمع المتفرقون ، هذا وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد ، ويبدأ عيد الفطر فى اليوم الأول من شهر شوال . أول عيد فطر فى الإسلام كان أول عيد فطر فى الإسلام فى السنة الثانيه للهجره ، وقد إحتفل به المسلمين ، وذلك بعد أن أتموا صيام شهر رمضان المبارك لاول مره ، وحرص المسلمين أيضٌا على تطبيق السنن المستحبة فى عيد الفطر . عيد الفطر والسنن المستحبة فيه يستحب أن نكبر من غروب شمس أخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد ، ويكون التكبير فى كل مكان سوأء فى المنزل ، او الشارع او المساجد اوالطرقات .

يستحب أيضٌا الإغتسال ولبس أجمل الملابس والتطيب بأجمل الطيب .

يستحب يوم العيد أن يأكل المسلم بعض الطعام حتى وإن كان تمر، وذلك قبل الخروج لصلاة العيد .

إظهار الفرح والبهجة والدعاء لبعضنا البعض بأن تقبل الله منا جميعٌا .

تبادل التهنئة ما بين المسلمين بقولنا لبعض كل عام وأنتم بخير ، تقبل الله منا ومنكم .

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