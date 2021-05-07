نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض هايبر بنده الأسبوعية لعروض عيد الفطر المبارك 2021-1442 وأسعار حلويات العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيطرت مجلة عروض هايبر بنده على اهتمام الكثير من الرجال والسيدات في المملكة العربية السعودية على مدار الفترات الأخيرة بسبب عروض هايبر بنده الأخيرة التي نالت استحسانهم ما جعلها محل بحث بشكل مستمر من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لكل منزل من مأكل ومشرب ومتعلقات على رأسها عروض هايبر بنده على اللحوم والدواجن والمكسرات وأنواع الأجبان والألبان و والشوكولاتة والتوابل، والخضروات والفواكه وغيرها مما تحتاجه كل سيدة في منزلها من لوازم الطهي.

عروض بنده الأسبوعية

وتزايدت معدلات البحث عن عروض بنده هذا الأسبوع والبحث عن عروض هايبر بنده ماركت الصفحة الرئيسية عروض عيد الفطر 1442 بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك حيث تسعى الكثير من الأسر إلى الاستعداد بشراء احتياجاتهم المنزلية قبل انتهاء العشر الأواخر من شهر رمضان من فروع هايبر بنده في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية مثل هايبر بنده جده والدمام والقطيف والرياض.

عروض هايبر بنده هذا الأسبوع

وشملت عروض هايبر بنده الأسبوعية الجديدة تخفيض سعر اليوم شوكولاتة جلاكسي من مبلغ 44.95 ريال سعودي قبل العرض، لتصبح بمبلغ 24.95 ريال سعودي داخل العرض.

وانخفض سعر سكر ناعم الأسرة “13 كيلو”، الذي يعد من أساسيات المنزل السعودي من مبلغ 44.5 ريال سعودي، إلى 27.95 ريال داخل عروض هايبر بنده اليوم، فيما بلغت سعر بن هرري محمص داخل العرض إلى 39.95 ريال سعودي، فيما بلغ سعر الهيل أمريكي إلى 44.95 ريال سعودي.

عروض بنده عيد الفطر

واشتملت مجلة عروض بنده لعيد الفطر تخفيضات كبيرة على زيت زيتون بكر الراقي 2 لتر، ومكرونة رنا 400 جرام، وزيت دوار الشمس شروق 1.5 لتر.

كما شملت عروض بنده عيد الفطر الأسبوعية تخفيضات على رذاذ الماء المعطر بنده 500 مل، وماكسي رول بنده 300 متر، بالإضافة إلى سائل مبيض كوينكس 4 لتر، كما أنه كذلك يوجد بطانية فلانيل . بالإضافة كذلك طقم للمطبخ قفاز / حامل وعاء . كذلك طقم جوارب رجالية قصيرة .