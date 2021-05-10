رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021.. مسجات وعبارات وأقوى بطاقات تهنئة عيد الفطر

رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021، الجميع من المسلمين في بقاع الأرض يترقبون الإعلان رسمياً على موعد عيد الفطر المبارك 2021، ووفقاً للحسابات الفلكية سيأتي عيد الفطر يوم الخميس 13 مايو، ويستعد الجميع لتهنئة الأهل والأصدقاء مبكراً ليكونوا هم أول المهنئين بالعيد، فمن أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في العالم العربي هو تبادل التهنئة بالعيد بين الأهل والأصدقاء بالطرق المختلفة، ومن خلال إرسال رسائل وكلمات تهنئة بعيد الفطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

نتابع معكم الآن متابعينا الكرام لموقعنا ثقفني مجموعة من أهم رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر المبارك، حيث يستخدمها المسلمين في العالم كله للتهنئة بالعيد للتعبير عن الفرحة والسرور بقدومه، فعيد الفطر هو أول أعياد المسلمين ويأتي بعد شهر رمضان، ويترقبه الجميع للتهنئة فيما بينهما وتهادي أصدق الدعوات فيما بينهما، وأصبحت طريقة التهنئة من خلال إرسال مسجات عبر الواتس الفيس بوك هي الطريقة الأكثر انتشاراً حالياً، والآن مع اقتراب انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر يحرص الكثيرون على أن يتسابقون في تهنئة الأحباب والأهل والأصدقاء قبل الغير.

مسجات عيد الفطر المبارك

أحلى ما في العيد ثلاثة، كثرة الخيرات، تبادل الزيارات، قارئ هذه العبارات.

قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف، أهديك عشر حروف، عيدكم مبارك.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد يجعل حياتكم عيد سعيد.

العيد علينا هل، وبأحلى فرحة طل، ويارب يسعد الكل، عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد، كل عام وأنت بخير.

عيد الفطر فرحة ما تكمل إلا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم، كل عام وأنتم بخير.

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن لأعز إنسان بمناسبة العيد اللي جاي.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي هي سكناك.

قبل أن تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط طو طو كل عيد وانت مبسوط.

عبارات عيد الفطر

أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد وأتمنى لك عيد سعيد.

في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول العيد هنيتك.

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

أنا وقلبي نهنيك بالعيد يا للي شوفتك عيدي.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

تهنئة خالصة من القلب بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليما وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

بطاقات تهنئة بالعيد

نستعرض عليكم الآن مجموعة متميزة من بطاقات وصور تهنئة عيد الفطر المبارك لإرسالها للأهل والأصدقاء عبر الواتس والفيس بوك وغيرها من مواقع السوشيال ميديا المختلفة: