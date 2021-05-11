نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسائل تهنئة عيد الفطر 2021 وأحلي الصور والعبارات بمناسبة عيد الفطر في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسائل تهنئة عيد الفطر 2021، اقترب شهر الرحمة والغفران من الانتهاء وبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وهو أول أعياد المسلمين الذي يأتي بعد صيام ثلاثين يوم من شهر رمضان المبارك، وفلكياً يوافق أول أيام عيد الفطر لهذا العام يوم الخميس 13/5/2021م، وكان أول عيد فطر يحتفل به المسلمون في التاريخ الإسلامي في السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
رسائل تهنئة عيد الفطر 2021
وسمي عيد الفطر بهذا الاسم لأن المسلمون يفطرون فيها بعد صيام شهر رمضان، ويرتبط عيد الفطر بإخراج زكاة الفطر التي فُرضت على كل مسلم لديه قوت يومه، وتؤدى زكاة الفطر قبل أداء الصلاة، وفي اليوم من عيد الفطر يؤدي المسلمين صلاة العيد، ويكون موعدها بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، وتكون عبارة عن ركعتين وبعدها خطبة قصيرة، وبعد أداء الصلاة يتبادل المسلمون الزيارات والهاني مع الأقارب والأصدقاء، وتحضر ربات البيوت بعض الحلويات المرتبطة بالعيد مثل الكحك والبسكويت والبيتي فور.
ومن السنة أن يتناول المسلم إفطاره قبل الذهاب إلى الصلاة العيد، ومن السنة أن يكبر المسلمين منذ غروب شمس ليلة العيد وحتى يذهب الإمام إلى مصلى العيد ويبدأ بالصلاة، وصيغة التكبير المستحبة هي:
( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الاحزاب وحده،لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيرا ).
ومن المستحب أن يغتسل المسلم ليلة العيد ويرتدي ملابس جديدة، ومن ال سنة أن يذهب جميع المسلمين إلى الصلاة كباراً وصغاراً ونساءاً ورجالاً، ومن السنة أن يذهب المسلم إلى الصلاة من طريق ويعود من طريق أخر، حتى يكثر من يقابله ويهنئه في هذا اليوم السعيد.
عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2021
أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.
كل عام وأنت بخير، وأسأل الله أن يتقبل طاعتك، وصيامك، وقيامك، وأن يجعل عيدك كله فرح وسرور.
عيد الفطر فرحة ما تكمل إلّا بوجودك، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربك، كل عام وأنت بخير.
أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.
أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد يجعل حياتكم عيد سعيد.
يا حمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه، ومن عطر الكعبة طيبيه، وبالعيد هنيه.
زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن لأعز إنسان بمناسبة العيد اللي جاي.
سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود.
قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف، أهديك عشر حروف، عيدكم مبارك.
عيد فطر سعيد، أعاده الله عليك وعلى جميع الأهل بالخير والبركات.
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