متى أول أيام عيد الفطر المبارك 1442 في جميع الدول العربية

نعرض لكم متى أول أيام عيد الفطر المبارك في مختلف الدول العربية، وذلك مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر رمضان المعظم للعام الهجري ١٤٤٢، وجاء الشهر الكريم هذا العام كاملًا أي ٣٠ ليلة كاملة، ومن الجدير ذكره أنه بعد انتهاء ليالي رمضان ويأتي عيد الفطر المبارك أول يوم من شهر شوال، وبدأت استعدادات الأسر المصرية والعربية لاستقبال عيد الفطر، حيث قامت النساء بعمل بسكويت وكحك العيد وقامت الأسر بشراء ملابس الأطفال ابتهاجًا واحتفالًا بقدوم العيد، وبدأ الجميع بإلقاء التعلمي والمباركات.

متى أول أيام عيد الفطر المبارك



أكدت هيئة الأرصاد الفلكية أنه بعد غروب شمس الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر مايو الموافق ٢٩ رمضان سوف يولد هلال شهر شوال، ومنها سيتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك ويكون هو الموعد المؤكد، وأكد الدكتور جاد القاضي أن الهلال قد يكون ولد بالفعل ولكن لن يظهر في العديد من الدول مثل موريتانيا، مراكش وفارس بالمغرب، نواكشوط، دكار بالسنغال.

وأوضح سيادته أن القمر سيغيب قبل أن تبدأ الشمس في الغروب ليلة الرؤية في كلًا من مكة والقاهرة قبل مساعدة ب١٢ دقيقة، أما في باقي العواصم والدول العربية سيغيب القمر قبل غروب الشمس لمدة تتراوح من ٣ إلى ١٧ دقيقة، إذًا وفقًا لكافة الحسابات الفلكية للعديد من البلاد العربية أن يوم الأربعاء هو آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن يوم الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

استطلاع هلال عيد الفطر المبارك

وسيتم اليوم الثلاثاء استطلاع هلال شهر شوال، الذي بقدومه يأتي عيد الفطر المبارك وينتهي شهر رمضان الكريم، ومن الجدير ذكره أن الاستطلاع الفلكي لشهر شوال صرح بأن عيد الفطر المبارك يوم الخميس المقبل الموافق ١٣ مايو ٢٠٢١، وأن يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم.