شوف عروض اكسترا في العيد علي جميع الأجهزة بخصومات وهدايا مثيره

عروض اكسترا في العيد من اهم العروض التي تم إطلاقها بالمملكة والتي أعلنت عنها شركه اكسترا عبر الصفحة الشخصية الخاصة بها علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان حديثا أيضا عن مجموعه من العروض بمناسبه العيد مثل عروض العيد علي الهواتف الذكية من اكسترا وبخصومات وهدايا مثيره وعن عروض اكسترا علي الثلاجات والفريزرات بخصومات هائله ويمكن الحصول عليهم بكل سهوله، والآن سوف نقوم بتوضيح جميع العروض علي جميع الأجهزة بالتفصيل من خلال الأتي.

عروض اكسترا علي الهواتف

شملت العروض باقة من احدث الهواتف التي تم إطلاقها حديثا وهي كالاتي:

سامسونج جالكسي أية 51 بسعة 128 جيجا باللون الأبيض بسعر 899 ريال بدلا من 1199 ريال.

هواوي نوفا 7 بسعة 256 جيجا جيل خامس باللون الأرجواني بسعر 1599 ريال بدلا من 1899 ريال وهديه بقيمه 145 ريال.

هواوي نوفا 7 أي بسعة 128 جيجا باللون الوردي بسعر 879 ريال بدلا من 1149 ريال وهديه بقيمه 145 ريال.

آوبو أي 93 بسعة 128 جيجا باللون الأسود بسعر 999 ريال بدلا من 1199 ريال.

العروض علي التليفزيونات

تم الإعلان عن باقة رائعه من التليفزيونات الحديثة وهي:

سامسونج 65 بوصه ذكي وفائق الوضوح بسعر 3299 ريال بدلا من 5999 ريال وهديه بقيمه 142 ريال.

سوني 55 بوصه وفائق الوضوح و ذكي بسعر 3999 ريال بدلا من 5999 ريال وهديه بقيمه 142 ريال.

سوني 85 بوصه اند رويد وفائق الوضوح بسعر 9999 ريال بدلا من 19599 ريال وهديه بقيمه 142 ريال.

أل جي 75 بوصه فائق الوضوح وذكي بسعر 4299 ريال بدلا من 9999 ريال وهديه بقيمه 240 ريال.

عروض مكيفات الهواء

كما شملت العروض مجموعه من المكيفات الرائعة والتي شملتها العروض وهي كالاتي:

كلاس برو مكيف جدرا 18000 وحده بتوزيع الهواء في الأربع اتجاهات بار بسعر1799 ريال بدلا من 2499 ريال و2 هديه بقيمه 429 ريال.

جري مكيف جدار 18100 وحده بارد بسعر 2299 ريال بدلا من 3499 ريال وهديه بقيمه 129 ريال.

ميديا اوليمبوس مكيف للشباك 17800 وحده بارد بسعر 1049 ريال بدلا من 1499 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

هاير مكيف شباك 17200 وحده بارد بسعر 1099 ريال بدلا من 1849 ريال وهديه بقيمه 250 ريال.

عروض الثلاجات

كما شملت العروض مجموعه من الثلاجات وهي كالاتي: