نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كتالوج تخفيضات العيد بنده السعودية – أقوى عروض بندة هايبر بمناسبة عيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج تخفيضات العيد بنده السعودية، عيد الفطر من أهم المناسبات التي يحتفل بها العربي والإسلامي، وبالطبع مراسم الاحتفال بالعيد داخل المملكة لها طابع خاص، ولذلك تبدأ جميع الشركات في تقديم عروض وتخفيضات مميزة أحتفالاً بهذة المناسبة المباركة ومن أجل التخفيف على المواطن ليشعر بالسعادة وينعم بقضاء أوقات رائعة مع الأسرة والأصدقاء، ولا شك في أن بندة هايبر من أكثر الشركات التي ينتظر المواطن عروضها خلال هذه الفترة وبالفعل وكالعادة تقدم شركة بندة تخفيضات أكثر تميزاً من أجل هذه المناسبة.

كتالوج تخفيضات العيد بنده السعودية

أصدرت شركة بنده كتالوج تخفيضات العيد الجديد الخاص بها، والذي يضم عروض وخصومات كبيرة على كافة السلع والمنتجات الضرورية مثل اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة، الخضار المجمد، السلع الغذئية، منتجات الألبان، الحلويات، ومفروشات المنزل، منظفات المنزل ومنتجات العناية والشخصية، وأيضًا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والعديد من السلع والمنتجات الأخرى، أخترنا لكم أهم هذه التخفيضات وسوف نعرضها عليكم بالصور.

خصومات عيد الفطر على اللحوم الطازجة والمجمدة من بندة

تمد اللحوم البيضاء والحمراء الجسم بالبروتين مما يساعد على بناء العضلات يمنح الطاقة والقدرة على التركيز والعمل والإنتاج، كما أنها ذات مذاق شهي لذلك يستمتع أغلب الناس بتناولها ويسعي للحصول عليها بأفضل الأسعار، ونظراً لإرتفاع سعرها تعمل شركة بنده على تقديم أفضل التخفيضات على اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك وبأفضل جودة مما يضمن الحصول عليها بسعر مناسب وبطريقة آمنة ومفيدة.

بسطرمة حلوني سعر الكيلو 94.95 ريال بدلاً من 120.50 ريال، لحم مرتديلا دجاج سعر الكيلو 39.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال. دجاجة طازجة من إنتاج شركة اليومن وزن كيلو و100 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 21.50 ريال، دجاجة متبلة تتبيلة التندوري أو تتبيلة حارة من شركة التنمية وزن 600 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً 16.50 ريال، طبق قطع دجاجة متنوعة طازجة من شركة التنمية وزن 900 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال، صدور دجاجة مخلية وزن 450 جرام طازجة بسعر 15.95 ريال بدلاً من 20.75 ريال.

هناك أيضًا عروض مميزة على اللحوم الحمراء الطازجة حيث يمكنك شراء كيلو لحم مفروم برازيلي أو كلولومبي بسعر 19.95 ريال، كيلو لحم مقطع مكعبات برازيلي أو كلولومبي بسعر 23.95 ريال، كيلو برجر أو كفتة أو نقانق برازيلي أو كلولومبي بسعر 29.95 ريال، فخذة خروف لحم استرالي بسعر 39.95 ريال، كيلو لحم روستو برازيلي أو كلولومبي بسعر 34.95 ريال.

عروض المنظفات المنزلية

تنظيف المنزل من الأعمال الشاقة على سيدة منزل وبالطبع في ظل إنتشار فيروس كورونا أصبح تنظيف وتطهير المنزل بشكل يومي من الأمور الهامة التي تضمن وسائل والأمان والحماية، وهناك العديد من المنظفات والمطهرات المنزلية التي تضمن الوصول لذلك ولذلك تقدم متاجر بندة أفضل الخصومات على أكثر منتجات التنظيف والتطهير.

زجاجة سائل لتنظيف وتطهير أواني المطبخ من لوكس، وزن 750 مل بسعر 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

سائل لغسل وتنظيف الصحون من فيري وزن 800 مل، بسعر 10.50 ريال بدلاً من سعر 15.95 ريال.

منظف ومطهر للمطبخ قاتل للبكتيريا من جف، وزن 500 مل بسعر 12.95 ريال فقط.

زجاجة كبيرة ديتول يعمل على تنظيف والأوساخ وقتل الفيروسات والجراثيم مع بخاخ هدية، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 61.25 ريال.

زجاجة منظف ومطهر للحمامات من فلاش، وزن 1180 مل، بسعر 5.95 ريال بدلاً من 7.75 ريال.

زجاجة بخاخ منظف متعدد الأستعمالات ماركة سيترس وزن لتر، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

زجاجة منظف ومطهر للفاكهة والخضروات بسعر 24.95 ريال بدلاً من سعر 31.95 ريال.

نخفيضات العيد على أجهزة المطبخ الكهربائية بنده السعودية