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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة معايدة بالاسم بمناسبة عيد الفطر 2021 Eid Mubarak أجمل بوستات عيد الفطر 2021 | صور عيد الفطر 2021 في المقال التالي
بطاقة معايدة بالاسم بمناسبة عيد الفطر 2021 تشعر المرسل إليه بأنه مميز حيث تقدم له رسائل عيد الفطر 2021 باسمه وخاصة به، فيما يفضل البعض نشر بوستات عيد الفطر 2021 وتجميع الأقارب والأصدقاء على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم عبارات تهنئة عيد الفطر 2021 مع تصميمات صور عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا يوم الخميس 13 مايو الجاري بعد أن تم تحري رؤية هلال شوال في معظم الدول العربية والإسلامية.
بطاقة معايدة بالاسم بمناسبة عيد الفطر 2021
يحرص المسلمون على إرسال بطاقة معايدة بالاسم بمناسبة عيد الفطر 2021 للأصدقاء والأقارب والأحباب على “السوشيال ميديا” مع بوستات عيد الفطر 2021 وأيضًا صور عيد الفطر 2021 كأسرع وسيلة للتهاني بحلول أهم المناسبات في العام وهو عيد الفطر المبارك بعد أعمال الخير والهدوء والسكينة في شهر رمضان الكريم، ومن بطاقات معايدة بالاسم بمناسبة عيد الفطر 2021 أن تحمل اسم الشخص ودمجه مع رسائل عيد الفطر مثل الآتي:
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للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.
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العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.
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لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.
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كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير.
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بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.
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أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.
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أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك. هلت الاعياد، وبينهم افضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.
صور عيد الفطر 2021
أهم ما يلفت أنظار الكبار والصغار صور عيد الفطر 2021 بالبالونات والورود وكذلك أفكار زينة عيد الفطر في البيت، ومن أبرز صور عيد الفطر 2021 الذي حرص المصممين على تقديمها بشكل متميز هذا العام الآتي:
بوستات عيد الفطر 2021
لم تخلو مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك التوقيت من بوستات عيد الفطر 2021 ضمن رسائل عيد الفطر 2021 واتس آب وفيس بوك بأجمل عبارات التهاني من خلال التالي:
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بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.
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يطل العيد كالماء على الصحراء القاحلة، وكالشمس على الأرض التي تشتاق الضوء، فكل عام وأنت بألف خير.
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جعله الله عيد خير وفرح وأمل، وأعاده علينا وعليكم وجمعنا في كل عام على السعادة والسرور.
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بأرق العبارات وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد، أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك، تقبل الله طاعتكم، وأتمّ بالعيد فرحتكم، وأقرّ عينيكم بنصر أمتكم.
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بمناسبة عيد الفطر المبارك، يسعدني أن أتقدم إليكم بأجمل وأرق التهاني، وأطيب الأماني، أعاده الله عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركة وكل عام وأنتم بخير.
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بمناسبة عيد الفطر، أتقدم لكم بخالص الأمنيات وأحر وأجمل التهاني بتلك المناسبة العطرة، وأن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والطاعات.
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