اجمل عبارات تهنئة رسائل عيد الفطر المبارك للاحباب والاقارب 2021

رسائل عيد الفطر يفصلنا ساعات من الآن لتوديع شهر رمضان الكريم لعام 1442، مما يجعل المسلمين في حالة من الحزن لنهاية تلك الأيام المباركة التي نشهدها في كل عام، كما تم الإعلان رسمياً أن موعد عيد الفطر المبارك سيكون في يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، ولذلك بدأ الأقارب والأحباب في معايدة بعضهم من خلال إرسال عبارات التهنئة بعيد الفطر، ولذلك سنعرض لكم مجموعة من أفضل الرسائل التي يمكنكم إرسالها الآن لمعايدة أقاربكم وأصدقائكم احتفالا بتلك الأيام المباركة.

موعد عيد الفطر المبارك 1442 – 2021

وفقاً لرؤية هلال شهر شوال اليوم في يوم الثلاثاء تم تحديد أن يوم الأربعاء الموافق 12 مايو هو اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم، حيث إنه وقفة عيد الفطر المبارك أعادها المولى علينا وعليكم بالخير، كما ستكون أول أيام عيد الفطر المبارك في يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021، ولهذا يحتفل المسلمون الآن ويواظبوا على الاحتفال من خلال المعايدات للأهل والأقارب والأحباب.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2021

أرسل لكم أجمل التهاني بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

عائلتي وأصدقائي وأحبابي أعايدكم بمناسبة عيد الفطر المبارك .. كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب.

أدعو الله أن يستجب ما دعوتم به في شهر رمضان الكريم وأعايدكم لحلو العيد .. حشانا أن نفترق .. كل عام وأنتم بخير عيدكم سعيد.

يسعدني معايدتكم واليوم أهنئكم بحلول عيدنا المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير .. عيد سعيد على أحبابي وعائلتي وأصدقائي.

أجمل عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك

تقبل الله دعائكم وعتقكم من نيران العذاب وأكرمكم بما تمنيتهم وأسعدكم بما أنتم فيه من خير .. كل عام وأنتم بألف خير لحلول عيد الفطر المبارك.

بأجمل الكلمات والعبارات أعايدكم .. وبرحمة الله وفضله ادعوا لكم .. وفي عيده أهنئكم كل عام وأنتم إلى الله وقلبي أقرب.

تهنئة خاصة للغاليين على قلبي أعايدكم بكل حب وسرور أحبابي الكرام .. كل عيد والخير لينا وفي عيدنا فرحين .. كل عام وأنتم بخير.