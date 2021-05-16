شوف عروض جرير جوالات ايفون وسامسونج خصم حتي 47% تخفيضات عيد الفطر

عروض جرير جوالات ، مع أنتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات حيث أصدرت مكتبة جرير في عروضها الأسبوعية في المملكة العربية السعودية أكبر عرض لعيد الفطر المبارك، تخفيضات علي هواتف آبل ايفون وسامسونج وخصومات تصل حتي 47% ، اليوم سوف نستعرض لكم أعزائي القراء من خلال موقعكم المفضل ثقفني عروض جرير جوالات في السطور القليلة القادمة العرض ساري حتي نفاذ الكمية وعليك عزيزي القارئ المبادرة بالشراء في أسرع وقت فتابعوا معي التخفيضات.

عروض جرير جوالات ايفون في السعودية

مكتبة جرير المشهورة في المملكة السعودية تقدم تخفيضات ونظام سهل لسداد سعر الجوالات حيث يوجد نظام الدفع بالتقسيط الشهري مع الخصم الكبير يصل حتي 47% من سعر الجوال واليوم سوف نستعرض سعر هواتف آبل ايفون 12 برو ماكس، ايفون 12، ايفون 12 ميني، ايفون 12 برو فتابعوا معي كالتالي:

apple iphone 12 pro max سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت لون فضي، جرافيتي، ذهبي، ازرق الجيل الخامس بسعر 5399 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع نظام الدفع بالتقسيط 251 ريال سعودي علي مدار 36 شهرا.

عروض الجوالات في جرير apple iphone 12 pro max سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت لون ذهبي الجيل الخامس بسعر 4899 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع نظام الدفع بالتقسيط 228 ريال سعودي علي مدار 36 شهرا.

apple iphone 12 pro max سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت لون ذهبي الجيل الخامس بسعر 4899 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع نظام الدفع بالتقسيط 228 ريال سعودي علي مدار 36 شهرا. عروض جرير جوالات آبل ايفون 12 برو سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت لون جرافيتي، فضي، ذهبي الجيل الخامس بسعر 4899 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع نظام الدفع بالتقسيط 228 ريال سعودي علي مدار 36 شهرا.

آبل ايفون 12 برو سعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت لون جرافيتي، فضي، ذهبي الجيل الخامس بسعر 4899 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع نظام الدفع بالتقسيط 228 ريال سعودي علي مدار 36 شهرا. جرير جوالات آبل ايفون 12 سعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت لون أخضر، ازرق، أبيض الجيل الخامس بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع نظام الدفع بالتقسيط 97 ريال سعودي علي مدار 36 شهرا.

آبل ايفون 12 سعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت لون أخضر، ازرق، أبيض الجيل الخامس بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع نظام الدفع بالتقسيط 97 ريال سعودي علي مدار 36 شهرا. عروض مكتبة جرير علي apple iphone 12 pro mini سعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت لون أخضر، ازرق، أبيض الجيل الخامس بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3299 ريال سعودي وخصم 300 ريال مع ضمان 24 شهر من شركة آبل.

مكتبة جرير خصومات هواتف سامسونج في السعودية

سامسونج جالكسي اس 21 الترا سعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ذاكرة عشوائية الجيل الخامس لون أسود فانتوم، فضي فانتوم بسعر 4599 ريال سعودي بدلا من 5399 ريال سعودي وخصم 800 ريال مع هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي وإمكانية التقسيط الشهري علي مدار 36 شهر قسط شهري 214 ريال سعودي.

عروض الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي زد فولد2 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ذاكرة عشوائية الجيل الخامس لون برونزي بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي وخصم 1800 ريال وإمكانية التقسيط الشهري علي مدار 36 شهر قسط شهري 288 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي زد فولد2 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ذاكرة عشوائية الجيل الخامس لون برونزي بسعر 6199 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي وخصم 1800 ريال وإمكانية التقسيط الشهري علي مدار 36 شهر قسط شهري 288 ريال سعودي. سامسونج جالكسي اس 20 الترا 128 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ذاكرة عشوائية الجيل الخامس لون أسود، رمادي ، أبيض بسعر 3299 ريال سعودي بدلا من 5039 ريال سعودي وخصم 1790 ريال وإمكانية التقسيط الشهري علي مدار 36 شهر قسط شهري 154 ريال سعودي فقط من عروض جرير جوالات .

. عروض جرير جوالات سامسونج جالكسي اس 21 سعة تخزين داخلي 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ذاكرة عشوائية الجيل الخامس لون أسود فانتوم، فضي فانتوم بسعر 3799 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال سعودي وخصم 400 ريال مع هدايا بقيمة 1200 ريال سعودي وإمكانية التقسيط الشهري علي مدار 36 شهر قسط شهري 177 ريال سعودي.

لقد انتهينا عزيزي القارئ اليوم من عروض جرير جوالات علي هواتف آبل ايفون وهواتف سامسونج من خلال موقعكم المفضل ثقفني من مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك وخصم يصل حتي 47% علي جوالات جرير، كل عام وانتم بخير ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.