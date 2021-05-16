نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بكل سهولة ب 3.5 مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم أطلق فريق قناة mbc مسابقة الحلم 2021، وسحب جائزة هذا الموسم 3.5 مليون دولار أمريكي، بحيث يمكن لأي شخص الاشتراك في Dream 2020 بإرسال رسالة نصية على الرقم المخصص لبلدك/ منطقتك خطة الحلم تجعل الموسم الماضي من المرجح أن يشارك جميع المتسابقين في هذا الموسم للحصول على فرصة جديدة للفوز.

الاشتراك في مسابقة الحلم

طريقة المشاركة في لعبة الأحلام هي إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص للبلد الذي ينتمي إليه، أو الاتصال برقم لعبة الحلم القصير في الرسالة النصية المرسلة، حسب شركة الهاتف المحمول في بلدك/ منطقتك وسيتم إرسالها فورًا بعد إرسال الرسالة أو الاتصال برقم الهاتف المخصص لبلدك/ منطقتك.

ثم أجب على السؤال بشكل صحيح، ثم أرسل اسمك، بحيث يتم اعتبارك مشاركًا في مسابقة الحلم وتنتمي إلى الشخص المشارك في اليانصيب ويجب أن توافق على تلقي رسائل نصية وعروض ترويجية إعلانية وأنشطة أخرى يرسلها الشركة التي تنظم الحلم في مسابقة المشتركين 2021 على هاتفك المحمول.

جوائز مسابقة الحلم mbc

تتيح المسابقة للمشاركين زيادة فرصهم في الرسم من خلال الإجابة الصحيحة على الأسئلة الواردة في الرسائل القصيرة على هاتف التسجيل، وبالنسبة للمشاركين الذين قدموا الإجابات الصحيحة في السنوات القليلة الماضية

لابد من تقديم الشكر للشركة على تنظيم هؤلاء المشتركين للعودة والمشاركة مرة أخرى من أجل الحصول على مكافآت من فرصهم الأخرى وتقديم الإجابات الصحيحة على الأسئلة المرسلة من قبل الشركة، وبالتالي زيادة فرص السحب في اليانصيب، يجب على المشترك إرسال رسالة نصية خلال فترة السحب لتفعيل فرصة المشاركة في مسابقة الحلم 2021 للمشاركين.