شوف عروض عيد ميلاد جوميا التاسع من 14 يونيو ل 4 يوليو 2021 تخفيضات تصل ل 80%

عروض عيد ميلاد جوميا ، الحدث الأكبر على الإطلاق الذي ينتظره الملايين لشراء كل ما يحلمون به بخصم يصل حتى 80 % وأكثر، ضمن عروض وصفقات يومية سيتم انطلاقها في موعد محدد وسيستمر لعدة أيام، لذا يبحث الجميع لمعرفة ما هو الموعد المحدد، بالإضافة للخدمات الإضافية التي سيتم الحصول عليها وقت الاحتفال بعيد ميلاد Jumia، وكل ذلك وأكثر سنتعرف عليه بالتفصيل في خلال هذا المقال.

عروض عيد ميلاد جوميا

يحتفل سوق جوميا الإلكتروني بمرور تسعة سنوات على انطلاقه في مصر، للاحتفال بهذا الحدث العظيم.

وتقديم الشكر والامتنان لجميع العملاء الذين وثقوا في المتجر، وكانوا سببًا في تحقيق هذا النجاح.

ثم إطلاق الاحتفالية باسم عروض عيد ميلاد Jumia التي ستبدأ من 14 يونيو لتستمر حتى 4 يوليو 2021 على متجر جوميا الرسمي، والذي من خلاله سيتم عرض مجموعة من الصفقات القوية.

والعروض التي قد تصل نسبة الخصم فيها إلى 80% وأكثر.

ومتابعة كل العروض يمكنكم الاشتراك في النشرة البريدية الخاصة بالمتجر.

والتي يمكن من خلالها ايضًا الحصول على عروض إضافية.

تفاصيل عروض عيد ميلاد Jumia

تضم العروض الجديدة بمناسبة عيد ميلاد Jumia عدد كبير من المنتجات المختلفة من علامات تجارية مشهورة ومعروفة، مثل:-

الملابس الجاهزة سواء النسائية، الرجالية، الأطفال بجميع أنواعها.

الهواتف الذكية وكل مستلزماتها.

والأجهزة الالكترونية وأدوات ومستلزمات المطبخ.

العطور والمستلزمات الشخصية.

وأدوات العناية للمرأة والرجل.

مستحضرات التجميل من أعلى الماركات.

كل مستلزمات واحتياجات المنزل، مثل الديكور، مستلزمات النظافة، الأطعمة، المشروبات.

هذا بالإضافة إلى الحصول على مجموعة كبيرة من الخدمات المتميزة التي يحصل عليها العملاء عند الطلب أثناء الاحتفال بعيد ميلاد Jumia مثل أسرع خدمة شحن وتوصيل حتى باب المنزل أو أي مكان يمكن اختياره حسب رغبة العميل، خدمات الشحن المجاني، سرعة الاستبدال او الاسترجاع المجاني.