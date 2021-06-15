شوف عروض هايبر بنده الثلاثاء 15 يونيو 2021 عروض الشاشات

عروض هايبر بنده السعودية اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 ، وهى عروض لمدة يوم واحد فقط وتحت شعار عروض الشاشات ، وقد عرضنا من قبل عروض بنده الأسبوعية التي بدأت من اليوم التاسع من شهر يونيو 2021، ومستمرة حتى اليوم الثلاثاء الخامس عشر من يونيو 2021، أو حتى نفاذ الكمية داخل العرض وكانت عروض بنده الأسبوعية تحوي الكثير من الخصومات على المواد الغذائية المختلفة، واللحوم الطازجة سواء اللحوم الحمراء أو الدواجن والأسماك المختلفة الأنواع ،وعلى الكثير من أدوات ومستلزمات المصايف للكبار وللأطفال أيضا، بالإضافة إلى أدوات المطبخ المختلفة والأجهزة المنزلية الصغيرة. وكانت عروض قوية بشكل كبير في كافة فروع بنده بالمملكة العربية السعودية. وفي آخر يوم بالعروض الأسبوعية من بنده .تقدم لنا الآن عرض جديد لآخر يوم من العروض الأسبوعية عرض اليوم الواحد الثلاثاء. والذي يحتوى على عروض شاشات التلفاز فقط ولمدة ساعات محدودة أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب.

عروض بنده الثلاثاء 15 يونيو 2021

تقدم لنا بنده اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 عروض شاشات التلفاز. وقدمت لنا الآن أقوي أنواع العروض على الشاشات من النوعين ( شاشة تلفاز من النوع ال تي سي) .وأيضا الشاشة التي اشتهرت مؤخرا بشكل كبير في المملكة العربية السعودية، (شاشة تلفاز سكاي وورث جوجل) والتي تتميز بخصائص ومميزات متطورة وفريدة. وعروض الشاشات لليوم الواحد من هايبر بنده هي.

شاشة تلفاز تي سي ال 65 بوصة ،مع ريسيفر ميني هيوماكس بسعر 2799 ريال سعودي..

جهاز تلفاز تي سي إل اندرويد 55 بوصة ،مع ريسيفر ميني هيوماكس بسعر 1899 ريال سعودي.

شاشة تلفاز سكاي وورث جوجل 70 بوصة، مع ريسيفر ميني هيوماكس بسعر 2999 ريال سعودي.

شاشة تلفاز سكاي وورث جوجل 58 بوصة ،مع ريسيفر ميني هيوماكس بسعر 2199 ريال سعودي.

قدمنا لكم الآن العروض الخاصة بهايبر بندة، وذلك لليوم الثلاثاء فقط الخامس عشر من يونيو 2021، وهى عروض الشاشات لليوم الواحد وسنقدم لكم العروض الجديدة من بنده، وهي العروض الأسبوعية المقدمة من بنده لليوم الأربعاء 16 يونيو 2021 ولمدة أسبوع، وسنوافيكم بها فور صدور مجلة العرض من هايبر بنده بعد قليل.