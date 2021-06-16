نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم داخل هايبر بنده السعودية Hyper Panda في جميع فروع بندة KSA 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سلسلة محلات بندة من أهم سلاسل المحلات في المملكة العربية السعودية، والعالم العربي بشكل عام، حيث يقدم تخفيضات متميزة على جميع المنتجات التي يحتاجها كل منزل، وتوفر عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل خصومات تبدأ من 10% على بعض المنتجات، وتصل إلى 50% على الكثير من المنتجات، والأجهزة.

عروض بنده اليوم ولفترة محدودة

تخفيضات متعددة جدا من هايبر بنده على جميع السناكس، والشكولاتات، ومنها: عرض الكوكيز من بندة بالشكولاتة من برونتو، وكذلك على فطيرة لوزين بالجبنة، وكذا على كيك الدونات من يمامة غندور، وكذلك تخفيضات مميزة من شرائح الخبز بر جامبو هيرفي، وأيضاً تخفيضات على شوكو كوكيز الأصلي مع قطع الشيكولاتة من أمريكانا هيرشيز، وكذلك على كعك الكأس الصغير سويتز بنكهة الفانيلا، والكعك من حفلة بكريمة الفانيلا، وكذلك عروض على شامبورة قراميش.

عروض بنده الأسبوعية

كما تجدون العديد من العروض على منتجات الألبان، والأجبان مثل: جبنة مثلثات بوك Puck، والعرض على جبنة مثلثات البقرة الضاحكة، وكذلك على الجبنة الكريمي القابلة للدهن من بوك، وكذلك عروض على الزبدة الطرية المملحة، والغير مملحة من لورباك LURPAK، وكذلك على الجبنة البيضاء فيتا البقرات الثلاثة قليلة الدسم، ولبنة بريزيدون، وكذلك على الجبنة الموتزاريلا المبشورة من بريزيدون، وكذا على الزبادي الطازج من نادك NADEC، وكذلك على الجبنة الشرائح للبرجر، وللساندويتش من بريزيدون، وكذلك على الجبنة القابلة للدهن من بريزيدون بحجم الـ 500 ملل، وكذا خصم على الجبنة الكريم، والشيدر القابلة للدهن من نادك.

تخفيضات من بنده ماركت

وكما هو موضح بالشكل نستكمل عروض PANDA على الحلويات والسكاكر ومنها: عروض مميزة على الشيكولاتات، والكيكات، والشيبسيهات بأسعار متميزة جداً بجميع فروع بنده في مجلة بنده الأسبوعية في بنده الصفحه الرئيسية.