تراند الفن: نائبة بالدقهلية: إغلاق دور الأيتام في 2025.. وإحلال فكرة الأسر البديلة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أكدت النائبة الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، أن وزارة التضامن الإجتماعي تهدف إلى إغلاق دور الأيتام بحلول عام 2025 من أجل تخفيف العبء ومواجهة التحديات داخل الدور الخاصة بالتغيير المستمر على الأطفال من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ما يؤدي إلى صعوبة في بناء الشخصية السوية، مشيرة إلى أنه يجرى التخلص التدريجي من دور الأيتام التي تديرها الحكومة، وأن استراتيجية مصر 2030، أحد محاورها محور العدالة الاجتماعية الذي تتمثل أهدافه في تعزيز الاندماج المجتمعي والحد من الاستقطاب السلبي، وتحقيق المساواة في الحقوق، وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية للأسر البديلة.

ندوة «عيلة باختيارنا» في نادي الحوار بالمنصورة

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، بإشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي تحت عنوان «عيلة باختيارنا» بقاعة الدكتور محمد غنيم بنادي الحوار الرياضي بمدينة المنصورة بهدف توضيح الدور الذي تقوم به الأسرة البديلة في رعاية وتنشئة الأطفال فاقدي الوالدين الذين ترعاهم المؤسسات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بنطاق محافظة الدقهلية.

حضر الندوة الدكتورة نسرين صلاح عمر، والدكتور حسن خليل، عضو اللجنة العليا للأسرة البديلة ومندوب الأزهر الشريف، والمهندس هشام المناوى، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، والدكتور ابراهيم القلا، أستاذ مساعد الطب النفسي وأعضاء مؤسسة «يلا كفالة».

تأخر تطبيق إلحاق مجهولي النسب بأسر

وقالت «عمر»، إن إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعي تسعى إلي إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب بأسر يتم إختيارها وفقاً لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة ولكن تأخر التطبيق، ففي الماضي كانت ثقافة مجتمع سبب رئيسي في عدم التفعيل نتيجة رفض الفكرة، والفتوى الدينية من غير أهل الدين، والتنمر علي الأسر البديلة، وعدم وجود وسائل مبسطة لتوعية الأسرة البديلة مما يسبب فشل بعض الحالات.

الرئيس السيسي أطلق على الأيتام «كريمي النسب»

وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية، اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقضايا الأيتام بل واطلق عليهم كريمي النسب، وكرم في احتفالية عيد الأم أمهات بديلات ايضا وكرم في مؤتمرات الشباب كريمي النسب حصلوا علي مكانة اجتماعية في المجتمع، ودائما في الاحتفالات يذكر أن أعظم الناس من صان اليتيم.

نسرين عمر: الأفلام حملت سلبيات منها:« انت لقيط فاهم يعني ايه لقيط»

وشددت عمر على دور الإعلام مشيرة الى ان الماضي حمل بعض السلبيات كما ظهر في أفلام: «الخطايا، والعذراء والشعر الأبيض، وسعد اليتيم» والجملة الأشهر التي تلاها الفنان عماد حمدى بقوله: « انت لقيط فاهم يعني ايه لقيط» عكس ما يحدث في السينما العالمية من إعلان للممثلات عن كفالتهم للأيتام أو الترويج لتلك الفكرة مثل «نيكول كيدمان» و الترويج لفيلم ليون 2016، ونوهت أن وزارة التضامن الإجتماعي أصبح لها دور ملموس فى الوقت الراهن من الإعلان عن حملة «عيلة لكل طفل» وتشجيع منظمات المجتمع المدني علي نشر الثقافة إعلامية مثل بلا كفالة.

ودعت نسرين عمر، الإعلام المرئي والمقروء والمسموع بنشر ثقافة الأسرة البديلة بل و تغيير مسمى احتفالية يوم اليتيم باسم يوم الأسرة البديلة واختيار أفضل أب وأم وعرض تجاربهم الناجحة علي المجتمع.

وأعلنت النائبة عن استعداد جمعية هي والمستقبل الخيرية بالمنصورة، التي ترأس مجلس إدارتها عن التنسيق مع الوزارة في الدورات التدريبية والتأهيل النفسي لتثقيف الأم البديلة مع المتخصصين أعضاء الجمعية

ومن جانبه أكد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ،على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل أن تقوم الأسر البديلة في رعاية هؤلاء الأطفال والعمل على إدماجهم بالمجتمع موضحا أن هذا العمل يؤكد القيم النبيلة لمجتمعنا المصري الأصيل وأن رعاية الأيتام هي من القيم المتجذرة في وجدان هذا الشعب العظيم.

وأوضح المهندس هشام المناوي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة، ضرورة تعديل بعض التشريعات التي تضمن حياة كريمة للأبناء المكفولين.