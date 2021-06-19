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فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 4 دقائق مضت الوطن 2 زيارة
نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 60 ألفا و753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29 مليونا و823 ألفا و546 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية – وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم السبت – أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 1647 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 385 ألفا و173 حالة.
وأفادت بأن 97 ألفا و743 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 28 مليونا و678 ألفا و390 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 760 ألفا و19 حالة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الهند تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة و1647 وفاة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.