تراند الفن: سعر الدولار اليوم السبت 19-6-2021 في البنوك المصرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 صباحاً - شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية، «وفق آخر تعاملات وردت أول أمس الجمعة 17 يونيو ويعمل بها اليوم السبت»، حالة من الاستقرار في بعض البنوك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي سعر الدولار في البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك فيصل

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 16.07 للشراء و16.17 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي

وجسل سعر الدولار في البنك العربي نحو 15.63 للشراء و15.73 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.6 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

وصل سعر اليورو وفق آخر تعاملات، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ووصل الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات في بنك مصر، نحو 21.70 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.72 جنيه للشراء، و21.97 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.65 جنيه للشراء و21.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجّل الدرهم الإماراتي، وفق آخر تعاملات، في بنك قناة السويس، 4.21 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.