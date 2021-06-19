تراند الفن: الجيش الأميركي يصدر بيانا بشأن سحب قوات ومعدات من الشرق الأوسط

فنون - كتب امير التهامي في السبت 19 يونيو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد- فرانس برس: أكدت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الجمعة، أنها بدأت خفض أنظمتها للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بعد أن كانت قد عملت على تعزيزها في عامي 2019 و2020، على خلفية توترات مع إيران، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها صحيفة “وول ستريت جورنال”.

سحب بعض القوات والقدرات من المنطقة

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، جسيكا مكنولتي، في بيان، إن وزير الدفاع، لويد أوستن، “أمر (..) بأن يتم خلال هذا الصيف سحب بعض القوات والقدرات من المنطقة”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق “بشكل رئيسي بمعدات دفاع جوي”.

وأضافت أن “بعض هذه المعدات سيعاد إلى الولايات المتحدة للصيانة والإصلاحات التي أصبحت ضرورية للغاية. والبعض الآخر سيُنقل إلى مناطق أخرى”.

المحيطان الهندي والهادئ

ولم توضح المتحدثة ما إذا كانت ستتم إعادة نشر تلك المعدات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث يريد البنتاغون تركيز جهوده في مواجهة تصاعد نفوذ الصين، وقالت “لن نعطي تفاصيل”.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد بدأ البنتاغون، أوائل يونيو، بسحب 8 بطاريات مضادة للصواريخ من العراق والكويت والأردن والسعودية، بالإضافة إلى درع “ثاد” المضاد للصواريخ الذي كان قد تم نشره في السعودية.

وتتطلب كل بطارية مضادة للصواريخ وجود مئات الجنود، وسحب تلك البطاريات يعني رحيل آلاف الجنود الأميركيين من المنطقة. وتابعت المتحدثة “نُبقي على وجود عسكري قوي في المنطقة، بما يتناسب مع التهديد، ونحن واثقون من أن هذه التغييرات لن تؤثر على مصالح أمننا القومي”.