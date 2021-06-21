تراند الفن: هكذا ودع نجوم الفن هاني جرجس فوزي.. شريف خير الله يصفه بـ “عاشق السينما” ونهى العمروسي تكشف وصيته

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 صباحاً - عبر العديد من نجوم الوسط الفني عن حزنهم لوفاة المخرج والمنتج السينمائي هاني جرجس فوزي، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد.

أعرب المخرج أمير رمسيس، عن حزنه لرحيل المنتج هاني جرجس فوزي، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “فقدنا اليوم المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي.. من أخف الأرواح التي كان يمكن أن تلتقي بها”.

أمير رمسيس ينعي هاني جرجس فوزي

كما نعت الفنانة سيمون، هاني جرجس فوزي، ونشرت صورة الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي، الله يرحمه يارب”.

سيمون تنعي هاني جرجس فوزي

بينما كتب الفنان خالد سرحان، علي “فيس بوك”: لا حول ولا قوة إلا بالله هاني جرجس فوزي المخرج في ذمة الله.

خالد سرحان ينعي هاني جرجس فوزي

فيما كشفت الممثلة نهى العمروسي، وصية المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي التي أوصى بها المقربين إليه قبل رحيله بأيام، وكتبت عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، إن هاني جرجس فوزي شعر بمتاعب صحية قبل رحيله بـ10 أيام، وشعر بأن نهايته اقتربت، لذا أوصى المقربين منه، بأن يدفنوه أولًا ثم ينشروا خبر وفاته حتى لا يتعب أحدًا.

نهى العمروسي تكشف وصية هاني جرجس فوزي

وكتب الفنان شريف خير الله، عبر حسابه الشخصي علي “فيس بوك”: “عاشق للسينما ومحب للفن وعملت معه منتجا لفيلم سوق النساء صديقي هاني جرجس فوزي..ادعوا له بالرحمة والمغفرة”.

شريف خير الله ينعي هاني جرجس فوزي

وكتب أيضًا الفنان محمود عبدالغفار:”وداعا الصديق وعشرة العمر المنتج هاني جرجس فوزي اللهم اغفر له وارحمه خالص العزاء لأسرته وأهله وأصدقائه”.

محمود عبد الغفار ينعي هاني جرجس فوزي

وكتب المخرج السينمائي هشام عبد الخالق، علي موقع “فيس بوك”: “وداعا المنتج هاني جرجس فوزي السلام لأسامة”، في أشارة منه إلى الراحل أسامة جرجس فوزى، شقيق هاني جرجس فوزي الذي توفى في يناير من العام قبل الماضي.

هشام عبد الخالق ينعي هاني جرجس فوزي

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فيما كتبت الفنانة عفاف مصطفي: ” رحيل المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي.. كان منتهي الانسانيه لا يفوته واجب دائم الزيارات للمرضى من زملاء المهنة في المستشفيات وتراه دائما في اماكن العزاء متواجد وباستمرار دائما سريع الاستجابة لمن يمر بظروف صعبة كان طيب القلب جدا كريم الخلق الله يرحمه ويكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلي آمين.. فضلا وليس أمرا نرجو الدعاء “.

عفاف مصطفى تنعي هاني جرجس فوزي

ويعتبر هاني جرجس فوزي، من أبرز المنتجين في مصر في فترة التسعينيات بالقرن الماضي، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي.

وخاض هاني جرجس فوزي، تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم “دون رقابة”، وبلغ رصيده الفني في مجال الإنتاج السينمائي 18 فيلما، وأخرج 3 أفلام، ومن أعماله: بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، وامرأة فوق القمة.