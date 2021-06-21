تراند الفن: هكذا ودع نجوم الفن هاني جرجس فوزي.. شريف خير الله يصفه بـ “عاشق السينما” ونهى العمروسي تكشف وصيته

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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 صباحاً - عبر العديد من نجوم الوسط الفني عن حزنهم لوفاة المخرج والمنتج السينمائي هاني جرجس فوزي، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد.
أعرب المخرج أمير رمسيس، عن حزنه لرحيل المنتج هاني جرجس فوزي، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “فقدنا اليوم المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي.. من أخف الأرواح التي كان يمكن أن تلتقي بها”.
كما نعت الفنانة سيمون، هاني جرجس فوزي، ونشرت صورة الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “وفاة المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي، الله يرحمه يارب”.
بينما كتب الفنان خالد سرحان، علي “فيس بوك”: لا حول ولا قوة إلا بالله هاني جرجس فوزي المخرج في ذمة الله.
فيما كشفت الممثلة نهى العمروسي، وصية المنتج والمخرج هاني جرجس فوزي التي أوصى بها المقربين إليه قبل رحيله بأيام، وكتبت عبر حسابها بموقع “فيس بوك”، إن هاني جرجس فوزي شعر بمتاعب صحية قبل رحيله بـ10 أيام، وشعر بأن نهايته اقتربت، لذا أوصى المقربين منه، بأن يدفنوه أولًا ثم ينشروا خبر وفاته حتى لا يتعب أحدًا.
وكتب الفنان شريف خير الله، عبر حسابه الشخصي علي “فيس بوك”: “عاشق للسينما ومحب للفن وعملت معه منتجا لفيلم سوق النساء صديقي هاني جرجس فوزي..ادعوا له بالرحمة والمغفرة”.
وكتب أيضًا الفنان محمود عبدالغفار:”وداعا الصديق وعشرة العمر المنتج هاني جرجس فوزي اللهم اغفر له وارحمه خالص العزاء لأسرته وأهله وأصدقائه”.
وكتب المخرج السينمائي هشام عبد الخالق، علي موقع “فيس بوك”: “وداعا المنتج هاني جرجس فوزي السلام لأسامة”، في أشارة منه إلى الراحل أسامة جرجس فوزى، شقيق هاني جرجس فوزي الذي توفى في يناير من العام قبل الماضي.
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فيما كتبت الفنانة عفاف مصطفي: ” رحيل المخرج والمنتج هاني جرجس فوزي.. كان منتهي الانسانيه لا يفوته واجب دائم الزيارات للمرضى من زملاء المهنة في المستشفيات وتراه دائما في اماكن العزاء متواجد وباستمرار دائما سريع الاستجابة لمن يمر بظروف صعبة كان طيب القلب جدا كريم الخلق الله يرحمه ويكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلي آمين.. فضلا وليس أمرا نرجو الدعاء “.
ويعتبر هاني جرجس فوزي، من أبرز المنتجين في مصر في فترة التسعينيات بالقرن الماضي، ووالده المنتج الكبير جرجس فوزي.
وخاض هاني جرجس فوزي، تجربة الإخراج لأول مرة في فيلم “دون رقابة”، وبلغ رصيده الفني في مجال الإنتاج السينمائي 18 فيلما، وأخرج 3 أفلام، ومن أعماله: بلد البنات، الحب الأول، جبر الخواطر، سوق النساء، الإمبراطورة، حسن اللول، الحلال والحرام، علاقات خاصة، وامرأة فوق القمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هكذا ودع نجوم الفن هاني جرجس فوزي.. شريف خير الله يصفه بـ “عاشق السينما” ونهى العمروسي تكشف وصيته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.