تراند الفن: الزراعة تضع مواصفات اختيار خروف العيد: نشيط وعينيه بـ«تلمع»

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 08:09 صباحاً - وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أهم المواصفات المطلوبة لاختيار خروف العيد واللحوم الصحية، وتجنب شراء الأضاحي المصابة بالأمراض.

وأكدت الهيئة في تقرير يشرح مواصفات الخروف من الناحية البيطرية والصحية، أنه يجب اختيار خروف غير مقطوع الأذن أو الذيل أو به عوار أو عرج أو جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية: اشترى الخروف النشيط

وأضافت الهيئة أنه يجب انتقاء خروف نشيط الحركة، وتجنب الخامل مطأطئ الرأس، أو الراقد دائما على الارض، وأن يفحص المشتري العينين، بحيث تكون «لامعتين»، وملتحمة العين يكون لونها وردي، وتكون العين نظيفة، أي لا تحتوي على إفرازات أو لونها أحمر، وأن يكون الصوف ناعم الملمس ونظيفا ومتماسكا ولا يمكن نزعه بسهولة ويسر، وأن يغطى جسد الخروف كاملا، وأن يتحسسه المشتري للكشف عن البثور أو القروح الجلدية، وأن تكون أسنانه لبنية.

وعن مواصفات اللحوم الصحية وغير الفاسدة، أشارت الهيئة إلى ضرورة أن تكون أشكال أختام اللحوم البلدية الصغيرة مستطيلة ولون الختم أحمر، بينما يكون شكل ختم اللحوم البلدية الكبيرة مثلثا ولونه أحمر أيضا، أما المستوردة فيكون شكل الختم سداسي، ولونه بنفسجيا.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن اللحوم الجيدة تكون ذات طراوة وليونة القوام، ولونها أحمر فاتح وناعمة الملمس وقليلة الدهن، بينما يكون لحم البتلو ناعم الملمس يميل إلى الرمادى الفاتح، أما اللحم الجملي فيكون أحمر ورديا في الصغير، وأحمر داكنا في الكبير، ولا توجد دهون بين العضلات.

بينما تدل اللحوم الداكنة اللون والخشنة الملمس أو تظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة على كبر عمر الذبيحة، أما اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي فتظهر بها نقط نزفية فى نسيج اللحوم ورائحتها غير طبيعية وملمسها لزج.