تراند الفن: التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا ضد مقدونيا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 21 يونيو 2021 09:09 صباحاً - يستعد منتخب هولندا لمواجهة نظيره مقدونيا الشمالية اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة يورو 2020. وستلعب مباراة منتخب هولندا ضد نظيره مقدونيا الشمالية اليوم في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة. وفيما يلي تشكيل هولندا المتوقع لمباراة اليوم: حراسة المرمى: ستيكيلينبرج خط الدفاع: دي ليخت، ناثان آكي، دي فريج. خط الوسط: دومفريس، جرافيتبيرش، فينالدوم، دي يونج، أووين وييندال. خط الهجوم: ممفيس ديباي، لوك دي يونج ويحتل منتخب هولندا حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته من بطولة يورو 2020 برصيد 6 نقاط.

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